За нарушения правил на электросамокатах в Петербурге оштрафовали более 21 тыс. раз
08.10.2026, 19:39
В Санкт-Петербурге с начала сезона зафиксировали 67 049 нарушений правил использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Чаще всего пользователи не спешивались перед пешеходными переходами, сообщили 8 октября в комитете по транспорту города.
Сотрудники Городского центра управления парковками выявили 59 480 случаев, когда водители не спешивались на пешеходных переходах. Еще 3 541 нарушение связано с использованием СИМ двумя и более людьми, 3 248 — с движением по улично-дорожной сети с нарушением ПДД.
Кроме того, зафиксировали 762 случая использования СИМ несовершеннолетними, 16 случаев парковки, создававшей существенные неудобства, а также два наезда на пешеходов или ДТП.
Во время совместных рейдов комитета по транспорту и Госавтоинспекции проверяют соблюдение пользователями СИМ правил дорожного движения и наличие помех для пешеходов. С начала сезона к ответственности привлекли более 3,9 тыс. человек, в том числе свыше 1,5 тыс. — за нарушения, выявленные во время проверок сервисов кикшеринга.
Нарушения также фиксируют камеры комплекса «Безопасный город». Информацию передают операторам кикшеринга для дальнейшей обработки. В результате было заблокировано 665 аккаунтов, вынесено 22 655 предупреждений и выставлено 21 326 штрафов на общую сумму более 30,7 млн рублей.