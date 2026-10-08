За нарушения правил на электросамокатах в Петербурге оштрафовали более 21 тыс. раз

Во время совместных рейдов комитета по транспорту и Госавтоинспекции проверяют соблюдение пользователями СИМ правил дорожного движения и наличие помех для пешеходов. С начала сезона к ответственности привлекли более 3,9 тыс. человек, в том числе свыше 1,5 тыс. — за нарушения, выявленные во время проверок сервисов кикшеринга.