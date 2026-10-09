«Полипласт» пустит инвестиции в трубу

Псковская компания «Полипласт» запустит в ноябре 2027 года в индустриальном парке «Марьино» под Петергофом завод по производству воздуховодов из полимерных материалов. Также на предприятии планируется выпускать колбовые нагреватели из стекла, титана и нержавейки. Инвестиции в проект составят 680 млн рублей. Эксперты полагают, что запуск нового производства выглядит перспективным шагом и хорошо вписывается в продолжающийся процесс импортозамещения. Однако спрос на такую продукцию напрямую зависит от инвестпрограмм промышленных заказчиков, а в период дорогих денег часть компаний откладывает модернизацию цехов и очистных сооружений, поэтому первые годы загрузка нового завода может оказаться ниже плановой.