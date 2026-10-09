«Полипласт» пустит инвестиции в трубу
Фирма из Пскова построит в Петербурге завод по выпуску воздуховодов за 680 млн рублей
09.10.2026, 08:53
Псковская компания «Полипласт» запустит в ноябре 2027 года в индустриальном парке «Марьино» под Петергофом завод по производству воздуховодов из полимерных материалов. Также на предприятии планируется выпускать колбовые нагреватели из стекла, титана и нержавейки. Инвестиции в проект составят 680 млн рублей. Эксперты полагают, что запуск нового производства выглядит перспективным шагом и хорошо вписывается в продолжающийся процесс импортозамещения. Однако спрос на такую продукцию напрямую зависит от инвестпрограмм промышленных заказчиков, а в период дорогих денег часть компаний откладывает модернизацию цехов и очистных сооружений, поэтому первые годы загрузка нового завода может оказаться ниже плановой.
Как пояснили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе «Полипласта», готовить площадку к строительству комплекса начали еще в мае 2026 года. Активная же фаза работ началась после получения РНС от Госстройнадзора в конце сентября. Завершить стройку планируется в августе 2027 года. Ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь.
На площадке общей площадью 2,9 тыс. кв. м будут изготавливать химстойкие воздуховоды круглого и прямоугольного сечения из полимерных материалов (полипропилен, полиэтилен и поливинилхлорид). Кроме того, на предприятии будет налажен выпуск фасонных элементов для воздуховодов и колбовых нагревателей из стекла, титана и нержавейки.
Потенциальными потребителями продукции в компании назвали гальванические и химические производства, лакокрасочные цеха и производства пластмасс, лаборатории и научные центры, очистные сооружения и станции водоподготовки, а также фармацевтику и пищевую промышленность.
Инвестиции в проект составят 680 млн рублей.
ООО «Полипласт» работает на российском рынке с 1991 года. Фирма специализируется на проектировании и выпуске, монтаже и пусконаладочных работах гальванического оборудования, вентиляционных систем, систем очистки воздушного потока. Основная производственная площадка компании находится в Пскове. Согласно «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем фирмы является Андрей Константинов. Финансовую отчетность «Полипласт» не публикует.
По мнению управляющего партнера «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, запуск нового производства выглядит перспективным шагом и хорошо вписывается в продолжающийся процесс импортозамещения. Химстойкие воздуховоды и специализированные нагреватели востребованы там, где предъявляются повышенные требования к материалам и надежности оборудования, поэтому у продукции есть достаточно широкий круг потенциальных потребителей.
Расширение в формате строительства отдельного производства может укрепить позиции «Полипласта» на рынке, так как компания получает возможность увеличить мощности, расширить линейку продукции и одновременно сократить зависимость от поставщиков готовых импортных решений, отмечает эксперт.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский также считает, что новая площадка в индустриальном парке «Марьино» увеличит производственные возможности «Полипласта», расширит предложение для промышленных клиентов и упростит поставки заказчикам Петербурга и Северо-Запада. Однако строительство завода само по себе не гарантирует роста доли рынка, а результат будет зависеть от цены, качества изделий, сроков поставки и способности обеспечить предприятие заказами, добавляет аналитик.
Спрос на такую продукцию напрямую зависит от инвестпрограмм промышленных заказчиков. В период дорогих денег часть компаний откладывает модернизацию цехов и очистных, поэтому первые годы загрузка нового завода может оказаться ниже плановой. Если к 2027–2028 годам инвестиционный цикл оживится, компания окажется в выигрышной позиции с готовыми мощностями рядом с одним из самых емких рынков страны, размышляет управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.
Основная же сложность для проекта, по словам госпожи Косаревой, будет связана не столько со спросом, сколько с его реализацией. Строительство промышленного объекта требует значительных инвестиций, а запуск нового производства предполагает настройку оборудования, технологических процессов и обеспечение стабильных поставок сырья и комплектующих. Важно также заранее сформировать пул заказчиков, поскольку для специализированной промышленной продукции загрузка мощностей напрямую влияет на сроки окупаемости проекта.
Также потребуются специалисты, способные обеспечить качество изделий из разных материалов, в том числе с учетом условий их применения на конкретных производствах, уточняет господин Жарский. При этом, учитывая, что проектную мощность и объем подтвержденных заказов компания не раскрывает, оценить окупаемость завода и масштаб возможного укрепления ее позиций на рынке пока нельзя.