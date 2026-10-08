Двух сотрудников «Мостотреста» отправили в СИЗО по делу о взятке в 1 млн рублей

Как считают правоохранители, деньги были переданы за общее покровительство ООО «СК „Орион плюс“» при исполнении контракта на капитальный ремонт участка набережной Обводного канала от протоки Французского ковша до Атаманского моста. Стоимость контракта составляет около 2,5 млрд рублей. Следствие также указывает на другие государственные контракты и аффилированные юридические лица, связанные с ремонтом объектов транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.