Двух сотрудников «Мостотреста» отправили в СИЗО по делу о взятке в 1 млн рублей
08.10.2026, 19:30
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО двух сотрудников «Мостотреста», которых обвиняют в получении взятки за покровительство подрядчику. Под стражей они будут находиться до 6 декабря. Об этом 8 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Речь идет о заместителе начальника управления ремонта «Мостотреста» Арсении Речкине и советнике директора учреждения Сергее Царькове. По версии следствия, не позднее 26 февраля 2026 года они вместе с другими неустановленными сотрудниками учреждения получили через посредников не менее 1 млн рублей.
Как считают правоохранители, деньги были переданы за общее покровительство ООО «СК „Орион плюс“» при исполнении контракта на капитальный ремонт участка набережной Обводного канала от протоки Французского ковша до Атаманского моста. Стоимость контракта составляет около 2,5 млрд рублей. Следствие также указывает на другие государственные контракты и аффилированные юридические лица, связанные с ремонтом объектов транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Речкина и Царькова задержали 7 октября. Вину они не признали и просили суд избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест или запрет определенных действий. Суд с их доводами не согласился.