НСА спрогнозировал динамику тарифов на фоне убытков от страхования растениеводства на Кубани

Он отметил, что при такой ситуации тарифы не должны оперативно пересматриваться. По словам президента НСА, для изменения стоимости страхования необходимо оценивать динамику за более продолжительный период. При этом в 2026 году уже наблюдается снижение уровня реализации страховых рисков.