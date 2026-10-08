НСА спрогнозировал динамику тарифов на фоне убытков от страхования растениеводства на Кубани
08.10.2026, 19:23
Краснодарский край вошел в число регионов, где страхование растениеводства стало убыточным для страховщиков с учетом выплат за последние два года. При этом Национальный союз агростраховщиков (НСА) не ожидает существенного изменения тарифов на страхование сельхозкультур. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» президент НСА Корней Биждов.
По его словам, в предыдущие периоды Краснодарский край не был убыточным для страховщиков. Сейчас уровень выплат по страхованию растениеводства в регионе превышает 150%.
Он отметил, что при такой ситуации тарифы не должны оперативно пересматриваться. По словам президента НСА, для изменения стоимости страхования необходимо оценивать динамику за более продолжительный период. При этом в 2026 году уже наблюдается снижение уровня реализации страховых рисков.
«Тарифы при такой ситуации не должны оперативно пересматриваться. Необходимо оценивать динамику за определенный период. В 2026 году мы уже видим снижение уровня реализации риска»,— отметил он.
По словам Корнея Биждова, страховщики не повышали тарифы на страхование растениеводства из-за сложившейся убыточности. Вероятность их существенного повышения до конца 2026 года или в 2027 году он также оценивает как невысокую.
«Насколько мне известно, страховщики не повышали эти тарифы, и вероятность их повышения до конца этого года или в следующем году мала»,— сообщил глава НСА.
Сейчас в регионе проходит страхование озимых культур. По ним, отметил Корней Биждов, существенного роста тарифов не наблюдается. По яровым культурам также не ожидается резкого изменения стоимости страхования.
«По озимым мы не наблюдаем существенного роста тарифов. По яровым культурам также не ожидается резкого изменения — в пределах статистических колебаний»,— сказал он.
При этом корректировка тарифов возможна для отдельных культур или районов. В частности, это может касаться территорий, где в течение двух лет наблюдалась засуха.
«По отдельным культурам или конкретным районам, например, если в течение двух лет наблюдалась засуха, тарифы могут быть скорректированы. Но такая корректировка не будет носить масштабного и системного характера»,— пояснил Корней Биждов.