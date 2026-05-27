Кубань вошла в пятерку убыточных регионов для агрострахования

Система агрострахования с господдержкой выплатила аграриям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 13,1 млрд руб. убытков за 2024–2025 годы. Краснодарский край оказался в числе пяти регионов юга России, где страхование растениеводства с господдержкой стабильно убыточно для страховщиков. Об этом сообщает пресс-служба НСА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Крупнейшим получателем страховых выплат на юге стала Ростовская область — 5,6 млрд руб., из них 3,9 млрд руб. приходятся на убытки 2025 года, сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на конференции Russian Insurance Summit 2026.

Основной удар стихии в 2024–2025 годах пришелся на южные регионы, где дважды повторились заморозки и засуха, а также фиксировался град. Помимо Ростовской области, в список субъектов, где страхование растениеводства с господдержкой с 2024 года убыточно для страховщиков, вошли Краснодарский край, Республика Крым, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В настоящее время Ростовская область лидирует по объему застрахованных площадей под урожай 2026 года — 1,3 млн га.

Глава НСА также отметил позитивную динамику в урегулировании убытков: количество отказов аграриям в страховых выплатах в 2025 году сократилось примерно на 30%. Основные причины отказов — отсутствие страхового убытка и непревышение размера франшизы.

Среди стратегических задач — расширение охвата страхованием до 30% посевных площадей к 2030 году. Особое внимание, по словам господина Биждова, предстоит уделить высокорисковым направлениям: садоводству, картофелеводству, овощеводству и товарной аквакультуре. Только по договорам с господдержкой за потери садоводов в 2025 году страховщики НСА выплатили 638 млн руб.

Алина Зорина