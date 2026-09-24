Джонатану Альбе оставили сборную

Вторым главным тренером клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), уволенным в нынешнем сезоне, также оказался испанец. Вслед за Хуаном Диасом, возглавлявшим «Родину», свой пост покинул Джонатан Альба, руководивший неудачно стартовавшим в чемпионате «Ростовом», который находится в непростом финансовом положении. В вину ему поставили в том числе совмещение клубной деятельности с работой в сборной России с ее наставником Валерием Карпиным. Карпин в прошлом году и уступил свою ростовскую должность давнему зарубежному соратнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После отставки с должности главного тренера «Ростова» Джонатан Альба (на фото) сосредоточится на работе в качестве помощника наставника сборной России Валерия Карпина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ После отставки с должности главного тренера «Ростова» Джонатан Альба (на фото) сосредоточится на работе в качестве помощника наставника сборной России Валерия Карпина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Футбольный клуб «Ростов» сообщил, что «по итогам состоявшегося разговора между руководством клуба и главным тренером Джонатаном Альбой» было принято «обоюдное решение о прекращении его работы на посту главного тренера». Вместе с Альбой уходит весь его штаб.

Это вторая тренерская отставка в Российской премьер-лиге в текущем сезоне. Первая состоялась несколько дней назад, сразу после открытия международного окна, выделенного под матчи сборных. Московская «Родина», впервые вышедшая в высший дивизион и идущая в чемпионате предпоследней, уволила соотечественника Альбы Хуана Диаса. У ростовского клуба дела в первенстве обстоят лишь немногим лучше. После девяти туров, одержав лишь две победы — над той же «Родиной» и «Факелом», тоже поднявшимся в РПЛ из второго по рангу дивизиона,— он занимает 12-е место в турнирной таблице, находясь в трех очках от «зоны вылета». В Кубке России старт у «Ростова», который в чемпионате предыдущем финишировал десятым, получился куда удачнее. Он прошел первый круг группового этапа «Пути РПЛ» без срывов, выиграв три матча из трех.

«Ростов», объявляя о расставании с Джонатаном Альбой и отметив его «самоотверженный труд, профессиональный подход и преданность делу», не намекнул на спортивные результаты. Зато он указал на другую причину отставки, крайне редкую для футбола. В клубном заявлении «отдельно» подчеркивается, что «в последнее время Джонатан Альба вместе с коллегами совмещали работу в "Ростове" и в сборной России».

А «в сложившихся условиях руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач "Ростова", которые требуют поступательной и системной работы».

Испанский специалист трудится в тренерской бригаде сборной России, готовящейся сейчас к очередной серии товарищеских матчей — с иранцами, намибийцами и нигерийцами, под началом Валерия Карпина. Именно с Карпиным связана, по сути, львиная доля тренерской биографии Альбы.

В «Ростов» он попал в 2018 году, заняв должность тренера-аналитика в штабе руководившего клубом Валерия Карпина. Через некоторое время Альба превратился в одного из важнейших его помощников, а в 2021-м ушел с ним в сборную России. Когда после начала специальной военной операции на Украине санкции оставили ее без международных турниров, Карпин вернулся в «Ростов», совмещая две должности. Но в феврале прошлого года с одной — клубной — он решил расстаться, освободив ее как раз для не имевшего никакого опыта самостоятельной работы испанского соратника.

При этом летом Валерий Карпин устроился все-таки в новый клуб — московское «Динамо». Однако уже в ноябре он покинул его, после серии неудач на обоих фронтах — в клубных соревнованиях и в матчах сборной — посчитав совмещение невозможным.

«Ростов» пообещал назвать имя своего нового главного тренера «в ближайшее время». По данным Metaratings и некоторых других источников, наиболее вероятным кандидатом на эту роль является Заур Тедеев, уже недолго возглавлявший ростовчан в 2021 году после перехода Валерия Карпина в сборную России, а с 2024 по май 2026 года трудившийся в тольяттинском «Акроне».

Кто бы ни стал новым наставником «Ростова», на серьезные инвестиции в его укрепление ему, судя по всему, рассчитывать не придется.

Запрет на регистрацию новичков, который Российский футбольный союз наложил в конце августа на клуб из-за задолженностей по зарплатам, лишь подтвердил информацию о его непростом финансовом положении. Любой, кто интересуется футболом, легко мог догадаться об этом, даже не читая новости, например, о возникших у «Ростова» проблемах с налоговой службой. В рамках летней трансферной кампании он продал или отпустил в другие клубы в статусе свободных агентов группу ведущих футболистов — Илью Ваханию, Кирилла Щетинина, Егора Голенкова, Даниила Уткина, Хорена Байрамяна. Суммарная стоимость всех ростовских покупок составила, по оценке Transfermarkt, скромнейшие €450 тыс.

Алексей Доспехов