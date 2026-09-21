Хуан Диас покинул пост главного тренера «Родины»
Хуан Диас ушел с поста главного тренера московского футбольного клуба «Родина». Об отставке испанца сообщается в Telegram-канале команды.
Хуан Диас
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«"Родина" благодарит Хуана Диаса и его штаб за самоотдачу, эмоции, искренность и желает успехов в дальнейшей карьере»,— сказано в заявлении. Отмечается, что временно исполнять обязанности главного тренера будет Барсег Киракосян. Его помощниками назначены Александр Димидко и Егор Новосадов.
Отставка 48-летнего Хуана Диаса стала первой в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). После девяти туров «Родина» с пятью очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
Испанский специалист возглавлял клуб с сентября 2025 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала победителем Первой лиги — второго по силе российского дивизиона — и вышла в РПЛ. Ранее Хуан Диас работал в системе испанской «Севильи».