Хуан Диас покинул пост главного тренера «Родины»

Хуан Диас ушел с поста главного тренера московского футбольного клуба «Родина». Об отставке испанца сообщается в Telegram-канале команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуан Диас

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Хуан Диас

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«"Родина" благодарит Хуана Диаса и его штаб за самоотдачу, эмоции, искренность и желает успехов в дальнейшей карьере»,— сказано в заявлении. Отмечается, что временно исполнять обязанности главного тренера будет Барсег Киракосян. Его помощниками назначены Александр Димидко и Егор Новосадов.

Отставка 48-летнего Хуана Диаса стала первой в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). После девяти туров «Родина» с пятью очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Испанский специалист возглавлял клуб с сентября 2025 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала победителем Первой лиги — второго по силе российского дивизиона — и вышла в РПЛ. Ранее Хуан Диас работал в системе испанской «Севильи».

Арнольд Кабанов