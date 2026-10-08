Петербуржец получил штраф после ДТП с утонувшим Haval и гибелью друга

Позднее выяснилось, что мужчины во время поездки менялись местами и за рулем находился не только владелец автомобиля. У выжившего пассажира зафиксировали состояние алкогольного опьянения — 0,379 мг/л. Мужчина давал разные объяснения обстоятельствам употребления алкоголя: сначала утверждал, что пил водку и пиво до поездки, а затем говорил, что выпил уже после того, как выбрался из воды.