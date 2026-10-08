Петербуржец получил штраф после ДТП с утонувшим Haval и гибелью друга
08.10.2026, 18:18
Мировой судья судебного участка №12 Петербурга оштрафовал на 45 тыс. рублей мужчину, выжившего после падения автомобиля Haval H3 в Неву, и лишил его водительских прав на полтора года. Об этом 8 октября сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Авария произошла утром 7 декабря 2025 года. Накануне вечером петербуржец вместе с другом отмечал покупку нового автомобиля. Под утро мужчины решили прокатиться по городу. Haval двигался по 20-й линии Васильевского острова в сторону набережной Лейтенанта Шмидта.
Водитель не справился с управлением и врезался в дорожный знак, после чего автомобиль оказался в Неве. Оба мужчины смогли выбраться из салона и забрались на крышу тонущей машины. Затем они попытались доплыть до берега. Друг водителя смог выбраться из воды, а тело второго мужчины позже обнаружили и подняли из Невы водолазы.
Позднее выяснилось, что мужчины во время поездки менялись местами и за рулем находился не только владелец автомобиля. У выжившего пассажира зафиксировали состояние алкогольного опьянения — 0,379 мг/л. Мужчина давал разные объяснения обстоятельствам употребления алкоголя: сначала утверждал, что пил водку и пиво до поездки, а затем говорил, что выпил уже после того, как выбрался из воды.
В итоге суд назначил ему штраф в размере 45 тыс. рублей и лишил права управления транспортными средствами на полтора года.