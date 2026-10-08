В Рыбинске водителя осудили на четыре года за гибель двух пассажирок

В октябре 2025 года мужчина за рулем Hyundai TG двигался по дороге Рыбинск—Большое Село. В селе Михайловское на Т-образном перекрестке он, двигаясь со скоростью более 147 км/ч, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль столкнулся с деревом.