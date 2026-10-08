В Рыбинске водителя осудили на четыре года за гибель двух пассажирок
08.10.2026, 17:52
Рыбинский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы 41-летнего жителя Нижегородской области по делу о смертельном ДТП. Мужчина должен отбывать наказание в колонии-поселении, сообщила прокуратура Ярославской области.Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
В октябре 2025 года мужчина за рулем Hyundai TG двигался по дороге Рыбинск—Большое Село. В селе Михайловское на Т-образном перекрестке он, двигаясь со скоростью более 147 км/ч, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль столкнулся с деревом.
В результате ДТП две пассажирки 38 и 39 лет скончались на месте. По данным прокуратуры, обе женщины были знакомы с водителем.
Кроме лишения свободы, суд на два года и шесть месяцев запретил осужденному заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также с него взыскали 3 млн руб. в пользу брата и дочери погибших.
Приговор в законную силу не вступил.