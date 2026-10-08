В Лужском районе Ленобласти завершили ремонт моста через Сабу
08.10.2026, 17:22
В Лужском районе Ленинградской области завершили капитальный ремонт моста через реку Сабу на дороге от Толмачево до трассы А-180. После окончания работ движение перевели с временного сооружения на обновленный мост.
Длина моста составляет 57,56 метра, ширина проезжей части — 10 метров. Для пешеходов обустроили тротуар шириной 1,5 метра и дорожки, а также установили освещение. Кроме того, на объекте появились локальные очистные сооружения.
Мост расположен в границах памятника природы регионального значения «Геологические обнажения девонских и ордовикских пород на реке Саба». Поэтому при проведении работ соблюдали требования природоохранного законодательства.
На время ремонта основной мост был закрыт для движения. Транспорт пропускали по временному сооружению в реверсивном режиме.