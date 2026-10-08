Петербуржец получил 14 лет строгого режима за передачу гостайны разведке Украины

По версии обвинения и суда, Зайцев, имевший доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, через мессенджер Signal поддерживал связь с представителями украинской разведки. За вознаграждение он передавал им сведения о Минобороны России и фотографии, также относившиеся к гостайне.