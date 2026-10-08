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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Северо-Запад

Петербуржец получил 14 лет строгого режима за передачу гостайны разведке Украины

08.10.2026, 17:17
Санкт-Петербургский городской суд приговорил Сергея Зайцева к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом 8 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
В Петербурге фигуранта дела о госизмене приговорили к 14 годам колонии

В Петербурге фигуранта дела о госизмене приговорили к 14 годам колонии

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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По версии обвинения и суда, Зайцев, имевший доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, через мессенджер Signal поддерживал связь с представителями украинской разведки. За вознаграждение он передавал им сведения о Минобороны России и фотографии, также относившиеся к гостайне.
Кроме лишения свободы суд назначил Зайцеву штраф в размере 400 тыс. рублей. В доход государства также конфисковали 443 тыс. рублей — по материалам дела, именно эту сумму он получил за передачу секретных сведений.
Суд лишил Зайцева воинского звания майора запаса.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор