Праздничный номер

В гостинице ParkCity на улице Лесопарковой стандартный номер обойдется в 6,3 тыс. руб. за ночь, при этом период со 2 по 10 января уже полностью забронирован. Банкетный зал «Гала» вмещает до 300 гостей на банкет и до 500 на фуршет. Полное бронирование обойдется заказчику в сумму от 1 млн руб. при минимальном чеке 7,5 тыс. руб. на человека (плюс сервисный сбор 15%, пробковый сбор 500 руб. и аренда оборудования — 150 тыс. руб.). Для компаний с меньшим бюджетом ParkCity предлагает сборный корпоратив 17 декабря в зале «Элвис» за 6,5 тыс. руб. на человека с обязательным дресс-кодом.