Праздничный номер
Сколько стоит провести новогоднюю ночь в гостиницах Челябинска
08.10.2026, 16:05
Челябинские гостиницы и рестораны открыли сезон бронирования номеров на новогоднюю ночь и январские каникулы. Городские отели перед праздником превращаются из площадок для командированных в центры семейного отдыха. Стоимость праздника варьируется от 2,4 тыс. руб. за ночь в бюджетном номере недорогой гостиницы до 579 тыс. руб. за аренду премиальной виллы, а средний чек на новогодний банкет или предновогодний корпоратив стабилизировался в диапазоне от 5 до 7,5 тыс. руб. на человека. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал» считают разброс цен и разнообразие предлагаемых услуг нормальными, а спрос на семейный отдых в Новый год естественным.
Гостиницы Челябинска и области открыли бронирование номеров и мест в ресторанах на новогодние праздники, в том числе на саму новогоднюю ночь. По данным нескольких сервисов бронирования гостиниц и платформ рекламных объявлений, изученных «Ъ-Южный Урал», ценовая политика южноуральской индустрии гостеприимства крайне разнообразна, и можно встретить предложения практически на любой кошелек.
При этом в большинстве гостиниц цена бронирования номера в новогоднюю ночь все же значительно ниже, чем в Москве.
Так, стоимость новогодней ночи в московском «Национале» (категория 5*) начинается от 42,5 тыс. руб., в «Метрополе» — от 85 тыс., а в Four Seasons достигает 140 тыс. руб.
В Челябинске порядок цен другой. Так, в пятизвездочном «Сити Отеле», расположенном на верхних этажах небоскреба «Челябинск сити» стоимость полулюкса в праздничную ночь составляет 25–35 тыс. руб. При этом гостиница предлагает систему скидок до 30% от цены за раннее бронирование.
В гранд-отеле «Видгоф» (5*) номер Deluxe обойдется в 8,5 тыс. руб. (со скидкой 35%), а королевский сьют площадью 150 кв. м — от 56,2 тыс. руб. Банкет в новогоднюю ночь в «Видгофе» оценивается в 27,2–29,7 тыс. руб. на человека, но при раннем бронировании действует скидка до 15%. Отдельным форматом «Видгоф» предлагает новогодние гуляния 1 января в ресторане «Березка» (расположен на берегу озера Смолино): шведский стол с включенным алкоголем за 7 тыс. руб. на взрослого и 5 тыс. руб. на ребенка до 12 лет (без алкоголя).
Челябинский Radisson Blu предлагает пакет «Новый год по-русски» ценой от 44 тыс. до 50 тыс. руб. на двоих (проживание, банкет из пяти блюд с алкоголем, спа, детская анимация с 4 лет). Отдельно продаются билеты на новогоднюю ночь в ресторан Montebrau — 16 тыс. руб. без проживания в гостинице.
Корпоративный сегмент остается одним из ключевых источников выручки индустрии гостеприимства в декабре. Radisson Blu запустил серию корпоративов «Золотая лихорадка 90-х» в Montebrau — 12 дат в декабре по цене 6,8–7,5 тыс. руб. на человека. Четыре даты (18, 19, 25 и 26 декабря) уже полностью распроданы. Дефицит свободных дат подтверждает наблюдение экспертов: ближе к зиме заказчики вынуждены бронировать залы на все более ранние числа.
В четырехзвездочном сегменте цены более демократичны. В «Славянке» стандартный номер в новогоднюю ночь стоит от 5,5 тыс. руб., VIP-сьют — 9,1 тыс. Стоимость корпоративов отель не раскрывает, однако анонсирует тематическую программу — «Год Красной Огненной Козы».
Отель «Мелиот» на северо-западе Челябинска предлагает спа-сьюты от 11,9 тыс. до 15,9 тыс. руб. за ночь. В корпоративном сегменте «Мелиот» остается одним из наиболее доступных: сборный банкет в общем зале стоит 6,8–7 тыс. руб. на человека, а закрытое мероприятие на группу до 140 человек — от 5 тыс. руб. Пробковый сбор отсутствует.
В гостинице ParkCity на улице Лесопарковой стандартный номер обойдется в 6,3 тыс. руб. за ночь, при этом период со 2 по 10 января уже полностью забронирован. Банкетный зал «Гала» вмещает до 300 гостей на банкет и до 500 на фуршет. Полное бронирование обойдется заказчику в сумму от 1 млн руб. при минимальном чеке 7,5 тыс. руб. на человека (плюс сервисный сбор 15%, пробковый сбор 500 руб. и аренда оборудования — 150 тыс. руб.). Для компаний с меньшим бюджетом ParkCity предлагает сборный корпоратив 17 декабря в зале «Элвис» за 6,5 тыс. руб. на человека с обязательным дресс-кодом.
Гостиница «Маркштадт», чей эвент-холл работает уже 20 лет, располагает суммарно около 600 местами в четырех залах. Сборные корпоративы здесь запланированы на 18 декабря (7,5 тыс. руб. с человека) и 29 декабря (6,6 тыс. руб.). Полное бронирование основного зала на 17 и 28 декабря стоит от 5 тыс. руб. на человека. В январе стоимость приватных мероприятий снижается до 4,5 тыс. руб. Пробковый сбор не взимается. Номерной фонд на 1–4 января при этом полностью распродан.
Отель Ibis Styles на улице Лесопарковой предлагает новогодний пакет на двоих за 22,9–24,9 тыс. руб., включающий проживание, игристое вино, двухдневный доступ в термальный комплекс и поздний выезд.
В Holiday Inn на Университетской набережной цены начинаются от 4,9 тыс. руб., при этом наценка по сравнению с обычными днями составила лишь 4–6%, но при этом не предусмотрено никаких праздничных мероприятий.
Среди гостиниц категории 3* и ниже выделяется «Малахит», где трехкомнатный люкс стоит 15 тыс. руб., а со 2 января свободных номеров уже нет. «Малахит» также предлагает сборный корпоратив 16 декабря за 6,95 тыс. руб. на человека. Закрытие зала под свое мероприятие — от 5,5 тыс. руб. с человека. Пробковый сбор не предусмотрен.
Гостиница «Старый Город» на улице Цвиллинга сформировала пакетное предложение за 79,1 тыс. руб. на двоих (две ночи, банкет, программа, детский утренник 1 января). Банкет без проживания в отеле обойдется в 25 тыс. руб. на человека.
Самым бюджетным вариантом в Челябинске оказался отель «Лондон» — от 2,4 тыс. руб. за ночь. Гостиница «Планета» предлагает минимальную стоимость входа в формат «свой праздник»: джуниор-сьют площадью 32 кв. м, который вмещает до семи человек, по цене 5,9 тыс. руб. (843 руб. на гостя), при этом трехкомнатные номера с кухней уже распроданы.
Отмечается высокий спрос на отдых за городом.
В отеле Vert (оз. Увильды, Аргаяшский округ) новогодняя ночь полностью распродана. Двухсуточный пакет «В ритме джаза» (заезд 31 декабря, выезд 2 января, ведущий, шоу-балет, кавер-группа, спа, завтрак с игристым) стоил от 129 тыс. руб. за стандарт до 579 тыс. руб. за премиальную виллу.
В миасском House.dolina (располагается в поселке Сыростан, недалеко от курорта «Солнечная долина») новогодняя ночь обойдется в 105,3 тыс. руб., но при условии бронирования продолжительностью от двух суток. В частном секторе Аргаяшского округа стоимость аренды домов в праздничные даты выросла по сравнению с обычными днями в среднем 6,25 раза — с 4 тыс. до 25 тыс. руб. в сутки за отдельные позиции.
Бывший руководитель Radisson Blu Chelyabinsk, директор апарт-отеля «Тихая бухта» (Геленджик) Дмитрий Климов вспоминает, что еще несколько лет назад челябинские гостиницы в новогоднюю ночь пустовали.
«Раньше это был домашний, семейный праздник, люди оставались дома или уезжали за город. В 2017 году мы создали в Radisson новый тренд: закрыли ресторан для программы, так как ее стоимость вырастает в разы и не все готовы переплачивать, а вместо этого предложили ужин а-ля карт (гость заказывает блюда из меню) и пакетный тур на две ночи с поздним завтраком и доступом в спа. Гости приехали с чемоданами и детьми, мы получили стопроцентную загрузку»,— рассказал господин Климов.
По наблюдениям Дмитрия Климова, основной покупатель подобного формата — семьи с детьми. При запуске формата в Radisson организовывали небольшую детскую анимацию и приветственный фуршет в лобби. Такую же стратегию до сих пор выбирают организаторы новогодних празднований в гостиницах Челябинска. При этом стараются угодить почти любому пожеланию гостей.
«Кто-то предлагает банкетное меню с программой, у кого-то проживание формируется в пакетный продукт, а кто-то предпочитает заказать еду в номер через рум-сервис. Все делают это по-разному, на любой вкус и кошелек»,— резюмирует Дмитрий Климов.