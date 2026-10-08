Глава МВД Литвы предложил контролировать маршруты россиян, следующих транзитом в Калининград
08.10.2026, 16:04
Глава МВД Литвы Мартинас Кателинас предложил найти способ фиксировать маршруты российских автомобилей, следующих транзитом через территорию страны в Калининградскую область и обратно. Об этом сообщил телеграм-канал «Sputnik. Литва».
«Мое предложение и поручение министерству — найти способ фиксации конкретного маршрута транзитных автомобилей, чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу в одном месте и должен следовать по определенному маршруту до выезда в Калининград или наоборот»,— заявил глава ведомства.
По словам Кателинаса, такой механизм позволит контролировать соблюдение установленного маршрута. В частности, власти смогут выявлять случаи, когда российские автомобили появляются в других частях Литвы.
«Если с помощью доступных технологий мы зафиксируем транзитные номера в другой части Литвы, мы сможем выявить нарушение и принять соответствующие меры»,— добавил он.
Ранее Сейм Литвы отклонил предложение сократить время автомобильного транзита российских граждан через страну с 24 до шести часов. Кателинас считает такое ограничение неэффективным и предлагает усилить контроль именно за маршрутом движения.
Для автомобильного транзита между основной территорией России и Калининградской областью используется упрощенный транзитный документ (УТД). Он действует только на территории Литвы, а время каждого пересечения страны с таким документом не может превышать 24 часов.