Пятилетку за 10 лет

Компания «Амелия» обязана за пять лет благоустроить и обеспечить инфраструктурой территорию к востоку от села Федоровка в Калининском районе Уфы. Такое решение принял арбитражный суд Башкирии по иску городской администрации. По договоренностям 2020 года застройщик мог возвести на двух участках 141 коттедж и должен был оставить после себя коммунальные и социальные объекты, однако за шесть лет приступил только к жилищному строительству. Срок действия договоров, между тем, истек еще в прошлом году.