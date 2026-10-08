Пятилетку за 10 лет
Застройщика обязали обеспечить социалкой поселок в Зауфимье
09.10.2026, 00:00
Компания «Амелия» обязана за пять лет благоустроить и обеспечить инфраструктурой территорию к востоку от села Федоровка в Калининском районе Уфы. Такое решение принял арбитражный суд Башкирии по иску городской администрации. По договоренностям 2020 года застройщик мог возвести на двух участках 141 коттедж и должен был оставить после себя коммунальные и социальные объекты, однако за шесть лет приступил только к жилищному строительству. Срок действия договоров, между тем, истек еще в прошлом году.
Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы и обязал ООО «Амелия» подготовить проекты благоустройства и строительства социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры на территории рядом с селом Федоровка. Компания строит там коттеджный поселок.
Из материалов дела следует, что в мае 2020 года администрация Уфы и «Амелия» заключили два договора комплексного освоения территории западнее Федоровки общей площадью 4,9 га. На тот момент земли были свободны от застройки, частично заболочены и заросли тальником и деревьями. По условиям договоров «Амелия» получила право построить 141 двухэтажный индивидуальный жилой дом для 432 жителей.
ООО «Амелия» зарегистрировано в 2014 году в Уфе. Владельцами компании являются Мухаммад Белхароев и Алина Кривцова. По данным Rusprofile, в прошлом году выручка организации составила около 11,4 млн руб., чистая прибыль — 9,5 млн руб.
Спустя три года после подписания договоров, в 2023 году, мэрия Уфы утвердила предложенные «Амелией» проекты планировки и межевания территории. По документам в Федоровке планировалось построить детский сад на 350 мест, школу на 2,2 тыс. учеников и врачебную амбулаторию, но до сих пор до строительства дело не дошло. Сейчас в селе одна гимназия на 200 учеников.
Планировочная документация «Амелии» также предполагает строительство подземных очистных сооружений и подземного накопительного резервуара для тушения пожаров. Кроме того, в списке объектов числится трехэтажное общественное здание с торговыми, офисными помещениями, банком, заведениями общепита и паркингом на 72 машино-места. Вся инфраструктура подлежала передаче в муниципальную собственность. Кроме того, в течение пяти лет застройщик должен был озеленить территорию общего пользования.
Точный график и очередность работ стороны должны были прописать в дополнительном соглашении к договорам комплексного освоения. В январе 2025 года УЗИО потребовало от «Амелии» предоставить проект графика, а в июне 2025 года направило застройщику претензию о выполнении условий договоров. Не получив ответа, муниципалитет в июле 2025 года обратился с иском в арбитражный суд Башкирии.
В отзыве на иск «Амелия» признала обязательства, но попросила увеличить сроки работ и предложила заключить мировое соглашение. Кроме того, застройщик обращал внимание суда на затяжной процесс согласования планировочной документации и необходимость выноса газопровода высокого давления, проходящего через участки.
Предложение пойти на мировую мэрия отклонила, заявив, что иначе застройщик сможет избежать ответственности за просрочку исполнения обязательств.
По ходу разбирательств стороны провели совместный осмотр территории застройки. Выяснилось, что на участках идет строительство жилья, отсыпана дорога, прокладываются трубы и имеются столбы линии электропередачи, хотя отведенные на освоение сроки вышли еще в мае 2025 года. Оснований для освобождения «Амелии» от исполнения обязательств суд не нашел и дал застройщику три месяца на подготовку графика работ и пять лет — на благоустройство и строительство социальной инфраструктуры.
В «Амелии» комментировать спор отказались.
Арбитражный суд правомерно обязал застройщика исполнить обязательства в натуре, прокомментировал «Ъ» адвокат коллегии «Налоговая безопасность» Тимур Галимов, отметивший, что истечение срока договоров комплексного освоения не освобождает от обязанности построить инфраструктуру и передать ее городу.
Также эксперт считает оправданным отказ мэрии Уфы от мирового соглашения: «Мировое соглашение фактически узаконило бы просрочку и освободило застройщика от ответственности за нее. Отказавшись от него, город сохранил право на неустойку и получил исполнимый судебный акт».
Вместе с тем, считает господин Галимов, решение суда имеет уязвимые места, так как пятилетний период на исполнение условий договоров по сути удваивает изначально заявленный срок. «Жители рискуют снова годами ждать появления инфраструктуры. Кроме того, реальное исполнение будет зависеть от добросовестности застройщика на стадии исполнительного производства, где принуждение к исполнению обязательства в натуре традиционно затруднено», — прокомментировал Тимур Галимов.
Коммерсантъ (Уфа) №187от 09.10.2026, стр. 8