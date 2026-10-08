В Петербурге продажи новых гибридов и электромобилей выросли в 1,7 раза
08.10.2026, 15:49
В Санкт-Петербурге за девять месяцев 2026 года продали 5177 новых гибридных и электрических автомобилей без учета коммерческого легкового транспорта. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Автостат инфо».
Основную часть продаж обеспечили гибриды. За январь—сентябрь в Петербурге реализовали 4505 таких автомобилей — в 1,8 раза больше, чем годом ранее.
Лидером по продажам гибридов стала Voyah — 1035 автомобилей. На втором месте оказалась Evolute с 578 машинами, на третьем — Geely с 549. В пятерку также вошли Mercedes-Benz — 279 автомобилей и Li Xiang — 237.
Продажи новых электромобилей за девять месяцев составили 672 машины. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос в 1,5 раза.
Наибольшим спросом среди электромобилей пользовались модели Evolute — 271 проданный автомобиль. Далее следуют Avatr — 74 машины, Umo — 64, Changan — 57 и Zeekr — 27.