В Петербурге продажи новых гибридов и электромобилей выросли в 1,7 раза

В Санкт-Петербурге за девять месяцев 2026 года продали 5177 новых гибридных и электрических автомобилей без учета коммерческого легкового транспорта. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Автостат инфо».