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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Мурманске установят мемориальную доску полярнику Ивану Папанину

08.10.2026, 15:47
В Мурманске появится мемориальная доска в честь полярника Ивана Папанина. Ее установят на улице Пушкинской, где он жил, сообщила пресс-служба администрации города.
Фотография "Начальник Главсевморпути Иван Дмитриевич Папанин"

Фотография "Начальник Главсевморпути Иван Дмитриевич Папанин"

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Эскиз доски разработает скульптор, член Творческого союза художников и почетный житель Мурманска Александр Арсентьев. Он победил в открытом конкурсе на создание памятного знака.
Иван Папанин — дважды Герой Советского Союза. В 1937 году он возглавил первую советскую дрейфующую станцию «Северный полюс». С 1939 по 1946 год руководил главным управлением Северного морского пути. Во время Великой Отечественной войны господин Папанин отвечал за перевозки на Севере. В 1977 году ему присвоили звание почетного гражданина Мурманска.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор