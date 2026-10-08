В Мурманске установят мемориальную доску полярнику Ивану Папанину
08.10.2026, 15:47
В Мурманске появится мемориальная доска в честь полярника Ивана Папанина. Ее установят на улице Пушкинской, где он жил, сообщила пресс-служба администрации города.
Эскиз доски разработает скульптор, член Творческого союза художников и почетный житель Мурманска Александр Арсентьев. Он победил в открытом конкурсе на создание памятного знака.
Иван Папанин — дважды Герой Советского Союза. В 1937 году он возглавил первую советскую дрейфующую станцию «Северный полюс». С 1939 по 1946 год руководил главным управлением Северного морского пути. Во время Великой Отечественной войны господин Папанин отвечал за перевозки на Севере. В 1977 году ему присвоили звание почетного гражданина Мурманска.