В Мурманске установят мемориальную доску полярнику Ивану Папанину

Иван Папанин — дважды Герой Советского Союза. В 1937 году он возглавил первую советскую дрейфующую станцию «Северный полюс». С 1939 по 1946 год руководил главным управлением Северного морского пути. Во время Великой Отечественной войны господин Папанин отвечал за перевозки на Севере. В 1977 году ему присвоили звание почетного гражданина Мурманска.