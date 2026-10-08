К осенне-зимнему сезону в Краснодаре подготовили 65 комбинированных машин
08.10.2026, 15:32
В Краснодаре городские службы готовят к работе в осенне-зимний период, в том числе к обильным осадкам, гололеду и возможным подтоплениям. Вопросы готовности инфраструктуры и защиты населения обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством временно исполняющего полномочия главы города Дмитрия Васильева.
Заседание прошло в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, которая проводится 7–9 октября. Одним из вопросов стало обеспечение укрытия населения при сигналах опасности.
Основными рисками для Краснодара в осенне-зимний период власти называют сильные дожди, таяние снега и локальные подтопления. Для ликвидации их последствий сформированы расчеты для откачки воды, подготовлены мотопомпы и передвижная насосная станция.
Для уборки снега и обработки дорог от гололеда планируется привлечь около 65 комбинированных машин. Отдельная техника подготовлена для работы на пешеходных территориях. В городе также сформирован запас песко-соляной смеси.
Отдельное внимание уделяется профилактике пожаров. В Краснодаре уже провели около 400 встреч с жителями, на которых раздали более 25,6 тыс. памяток по безопасности. В образовательных учреждениях организованы открытые уроки с участием сотрудников скорой помощи и Госавтоинспекции, а также передвижной учебной базы «Лаборатория безопасности».
Краснодарские власти отмечают необходимость готовности служб к работе в условиях непогоды. «При наступлении непогоды все службы должны действовать четко и слаженно»,— заявил Дмитрий Васильев.