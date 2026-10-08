К осенне-зимнему сезону в Краснодаре подготовили 65 комбинированных машин

Отдельное внимание уделяется профилактике пожаров. В Краснодаре уже провели около 400 встреч с жителями, на которых раздали более 25,6 тыс. памяток по безопасности. В образовательных учреждениях организованы открытые уроки с участием сотрудников скорой помощи и Госавтоинспекции, а также передвижной учебной базы «Лаборатория безопасности».