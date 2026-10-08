В Мурманске из-за сильного ветра повредило провода уличного освещения
08.10.2026, 15:32
В Мурманске из-за сильного ветра оборвались провода уличного освещения. В течение 8 октября фонари в разных районах города будут периодически включать, чтобы найти поврежденные участки, сообщила пресс-служба администрации Мурманска.
По данным Мурманского УГМС, в городе бушует сильный северо-западный и западный ветер. Температура воздуха прогреется до +2…+4 градусов.
До 15-18 часов 8 октября высота волн может достигать 6-6,5 м.