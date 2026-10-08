Определен проектировщик капремонта ГКБ №2 Перми

Сам капремонт будут проводить поэтапно, без приостановки деятельности лечебного учреждения. Работы начнут с седьмого этажа, затем отремонтируют правое и левое крылья здания — от шестого этажа до подвала. Помещения будут освобождать частями по согласованию с больницей. Это будет производиться по отдельному контракту.