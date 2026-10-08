Определен проектировщик капремонта ГКБ №2 Перми
08.10.2026, 15:31
Разработкой проекта капитального ремонта здания стационара городской клинической больницы № 2 имени Ф.Х. Граля займется ООО «Кинетика». Об этом сообщает краевой минстрой.
Стационар больницы размещается в семиэтажном кирпичном здании 1976 года постройки и рассчитан на 332 койки. Проект капремонта должен предусматривать замену лифтов, модернизацию вентиляции и кондиционирования, установку палатной сигнализации для вызова персонала и видеонаблюдение. В здании создадут безбарьерную среду для маломобильных пациентов. Проект должен быть готов к осени 2027 года.
Сам капремонт будут проводить поэтапно, без приостановки деятельности лечебного учреждения. Работы начнут с седьмого этажа, затем отремонтируют правое и левое крылья здания — от шестого этажа до подвала. Помещения будут освобождать частями по согласованию с больницей. Это будет производиться по отдельному контракту.