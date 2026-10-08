Мэрию орловского Мценска возглавил экс-глава департамента промышленности
08.10.2026, 15:22
Как и предполагал «Ъ-Черноземье», бывший глава департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов перешел на работу в администрацию Мценска. Он назначен и. о. мэра города, сообщили в правительстве региона.
Также назначен новый руководитель департамента промышленности и торговли — с 19 октября эту должность займет Сергей Антонцев. С конца 2018 года он возглавлял департамент экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области.
Администрацией Мценска с октября 2025 года руководил Андрей Беляев, который 2 октября досрочно ушел в отставку в связи с избранием в Совет народных депутатов Мценска.
В начале сентября мценские депутаты приняли изменения в устав города, согласно которым мэр будет избираться из числа кандидатов, представленных губернатором.
О том, почему поправки в устав Мценска внесли только с третьей попытки,— в публикации «Ъ-Черноземье».