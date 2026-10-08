Челябинцу дали шесть лет за хищение автомобилей на 50 млн рублей

Суд установил, что в 2018–2022 годах горожанин заключил с крупными компаниями договоры аренды и лизинга легковых автомобилей. После он присвоил эти машины и перепродал их без согласия собственников. Покупателей местный житель убеждал, что транспортные средства принадлежат ему. Общая сумма ущерба от преступлений составила 50 млн руб.