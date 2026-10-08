Челябинцу дали шесть лет за хищение автомобилей на 50 млн рублей
08.10.2026, 15:08
Советский районный суд Челябинска признал виновным местного жителя в хищении автомобилей и мошенничестве на 50 млн руб. (ч. 3, 4 ст. 160, ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что в 2018–2022 годах горожанин заключил с крупными компаниями договоры аренды и лизинга легковых автомобилей. После он присвоил эти машины и перепродал их без согласия собственников. Покупателей местный житель убеждал, что транспортные средства принадлежат ему. Общая сумма ущерба от преступлений составила 50 млн руб.
Приговор в законную силу не вступил.