Под Всеволожском нашли подпольную лабораторию по производству мефедрона
08.10.2026, 15:05
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга нашли подпольную лабораторию по производству мефедрона во Всеволожском районе Ленинградской области. 29 сентября они задержали 53-летнего мужчину, которого считают организатором производства, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Во время обыска полицейские нашли восемь стеклянных емкостей со смесью, содержащей мефедрон. Ее общая масса составила более 2,4 кг. По данным полиции, задержанный сам занимался изготовлением наркотика.
В лаборатории также обнаружили вещества для производства наркотиков, химические реактивы, лабораторную посуду, электронные весы, респираторы, ноутбук, телефоны и блокнот с записями.
Полиция возбудила уголовное дело о покушении на производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчину задержали. Сейчас полицейские ищут возможных соучастников и проверяют другие эпизоды его деятельности.