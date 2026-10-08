Директор «Салют Юг» не обжаловал арест после взрыва в Кубринске
08.10.2026, 15:08
Директор ООО «Салют Юг» Алексей Пронин, обвиняемый после взрыва и пожара на предприятии в Кубринске, не стал обжаловать решение об аресте. Об этом сообщает «ЯрНьюс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ярославской области.
Переславский районный суд 30 сентября отправил господина Пронина в СИЗО на два месяца — до 28 ноября. Жалоба на решение суда в Ярославский областной суд не поступила, поэтому мера пресечения вступила в силу.
Алексей Пронин обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ), а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Вину он не признает.
28 сентября на предприятии «Салют Юг» в селе Кубринск Переславль-Залесского округа произошли взрыв и пожар. Погибли 14 человек, еще одна женщина пострадала. Как ранее писал «Ъ-Ярославль», после происшествия прокуратура начала проверку, а следствие устанавливает обстоятельства случившегося. По данным властей, в результате взрыва были повреждены 22 многоквартирных дома.