Директор «Салют Юг» не обжаловал арест после взрыва в Кубринске

Директор ООО «Салют Юг» Алексей Пронин, обвиняемый после взрыва и пожара на предприятии в Кубринске, не стал обжаловать решение об аресте. Об этом сообщает «ЯрНьюс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ярославской области.