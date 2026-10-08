В Петербурге в метро задержали мужчину за развратные действия в отношении несовершеннолетней
08.10.2026, 14:58
В переходе станции метро «Проспект Славы» в Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
На нарушителя сотрудникам службы безопасности указали очевидцы. Мужчину задержали благодаря работе подразделений транспортной безопасности и сотрудников ситуационного центра петербургского метрополитена.
«Нарушитель был передан сотрудникам транспортной полиции и отправлен в отделение. Теперь он понесет ответственность за свои действия в установленном законом порядке»,— уточнили в метрополитене.