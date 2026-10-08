Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге в метро задержали мужчину за развратные действия в отношении несовершеннолетней

08.10.2026, 14:58
В переходе станции метро «Проспект Славы» в Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
В переходе станции «Проспект Славы» задержали мужчину за действия в отношении несовершеннолетней

В переходе станции «Проспект Славы» задержали мужчину за действия в отношении несовершеннолетней

Александр Коряков / Коммерсантъ

Купить фото
На нарушителя сотрудникам службы безопасности указали очевидцы. Мужчину задержали благодаря работе подразделений транспортной безопасности и сотрудников ситуационного центра петербургского метрополитена.
«Нарушитель был передан сотрудникам транспортной полиции и отправлен в отделение. Теперь он понесет ответственность за свои действия в установленном законом порядке»,— уточнили в метрополитене.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор