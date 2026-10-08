Экс-замглавы УФНС по Новгородской области обвинили во взятке на 2,3 млн рублей
08.10.2026, 14:48
Бывшему заместителю руководителя УФНС по Новгородской области предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, общая сумма незаконного вознаграждения составила 2,3 млн рублей, сообщили в региональном СУ СКР.
По версии следствия, в 2025–2026 годах обвиняемый получал деньги от представителя одной из коммерческих организаций региона за бездействие и совершение незаконных действий при проведении налоговых проверок. Кроме того, вознаграждение, как утверждается, передавалось за уменьшение суммы недоимки по НДС.
При получении части взятки в размере 1 млн рублей мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Новгородской области.
По решению суда обвиняемого заключили под стражу на два месяца, сообщили в прокуратуре Новгородской области.