Экс-замглавы УФНС по Новгородской области обвинили во взятке на 2,3 млн рублей

По версии следствия, в 2025–2026 годах обвиняемый получал деньги от представителя одной из коммерческих организаций региона за бездействие и совершение незаконных действий при проведении налоговых проверок. Кроме того, вознаграждение, как утверждается, передавалось за уменьшение суммы недоимки по НДС.