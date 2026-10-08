От знаний к практике: девелопер ТОЧНО и Точно ДОБРО открыли в КубГТУ образовательное пространство для будущих специалистов

«17 лет назад я сам окончил этот университет. Поэтому сегодня для меня особенно важно уже со стороны бизнеса создавать возможности для тех, кто только начинает свой профессиональный путь. В первую очередь ТОЧНО инвестирует в людей и команду. И эта аудитория — инвестиция в будущее студентов. Университет дает знания и профессию, которые становятся фундаментом для дальнейшего развития, а задача бизнеса — показать, как они работают в реальности. Мы создадим постоянную площадку для диалога между студентами и профессиональным сообществом»,— отмечает операционный директор ГК ТОЧНО Сергей Радкевич.