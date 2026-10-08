От знаний к практике: девелопер ТОЧНО и Точно ДОБРО открыли в КубГТУ образовательное пространство для будущих специалистов
08.10.2026, 15:09
Девелопер ТОЧНО совместно с благотворительным фондом Точно ДОБРО открыл в Кубанском государственном технологическом университете новое образовательное пространство
Аудитория станет частью факультета экономики, управления и бизнеса и современной площадкой для подготовки нового поколения востребованных кадров.
В открытии приняли участие операционный директор ГК ТОЧНО и выпускник факультета экономики, управления и бизнеса КубГТУ Сергей Радкевич, генеральный директор благотворительного фонда Точно ДОБРО Марина Нудьга, ректор КубГТУ Игорь Лагерев, декан факультета экономики, управления и бизнеса Марина Кротова, преподаватели и студенты университета.
Девелопер и фонд сделали ремонт в аудитории, установили лекционные столы и мультимедийный экран. Проектная мастерская подготовлена для проведения лекций, встреч с экспертами отрасли, практических занятий, разбора кейсов, участия в социальных проектах. Такой формат обучения позволит студентам получить практический опыт, который пригодится им в будущей профессии.
Один из ключевых элементов проекта — регулярное участие топ-менеджеров ГК ТОЧНО в образовательном процессе. Руководители различных подразделений компании не только будут выступать в качестве приглашенных спикеров, но и сопровождать студенческие проекты, делиться опытом при разборе практических кейсов. Такой формат позволит напрямую связать университетскую подготовку с задачами реального бизнеса — от строительства и архитектуры до экономики, современных технологий, дизайна и коммуникаций.
«17 лет назад я сам окончил этот университет. Поэтому сегодня для меня особенно важно уже со стороны бизнеса создавать возможности для тех, кто только начинает свой профессиональный путь. В первую очередь ТОЧНО инвестирует в людей и команду. И эта аудитория — инвестиция в будущее студентов. Университет дает знания и профессию, которые становятся фундаментом для дальнейшего развития, а задача бизнеса — показать, как они работают в реальности. Мы создадим постоянную площадку для диалога между студентами и профессиональным сообществом»,— отмечает операционный директор ГК ТОЧНО Сергей Радкевич.
Модель, при которой представители бизнеса становятся постоянными участниками образовательного процесса, уже активно применяется ТОЧНО и Точно ДОБРО — например, в рамках проекта «Строители будущего» при Минстрое РФ эксперты группы компаний работали с участниками по направлениям строительства, архитектуры, экономики, новых технологий, дизайна и связей с общественностью.
Отдельным направлением работы в 2027 году станет конкурс социальных проектов для студентов КубГТУ от Точно ДОБРО. Его победители получат не только финансирование, но и поддержку при реализации своих инициатив.
«Чтобы это пространство обрело новые смыслы, в 2027 году запустим конкурс проектов. Они могут быть разными — социальными, бизнесовыми. Мы готовы инвестировать от 50 до 200 тысяч рублей в реализацию студенческих идей. Хотелось бы, чтобы принцип нашего основателя Николая Амосова "строить как для себя" был не просто слоганом в этой аудитории, а принципом, по которому студенты будут учиться, работать и создавать»,— комментирует директор БФ Точно ДОБРО Марина Нудьга.
На встрече объявили конкурс среди студентов КубГТУ— на лучшее название для новой аудитории. Итоги подведут в течение месяца, а автор идеи-победителя получит фирменный мерч от создателей проектной мастерской.
«Бизнес — это не только про деньги. Это желание изменить мир, сделать его лучше, создать что-то новое и полезное для людей. Самое важное, когда компании приходят в университет и создают такие пространства,— затем наполнить их проектной деятельностью. Потому что стены без людей ничего не стоят. Я уверен, что благодаря нашим партнёрам, факультету и студентам эта аудитория получит интересное содержание»,— отметил ректор КубГТУ Игорь Лагерев.
Для ТОЧНО развитие образовательной среды и работа с молодежью — часть долгосрочной стратегии по формированию кадрового потенциала строительной отрасли. Напомним, что весной 2026 года между ТОЧНО и КубГТУ было подписано соглашение о сотрудничестве, а собственник девелопера — бизнесмен Николай Амосов — провел открытый диалог со студентами.
Проектная мастерская КубГТУ объединит университет, бизнес и студентов для системной работы над профессиональными и социальными инициативами, направленными на развитие городской среды и формирование будущего целых городов.
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