В Кингисеппском районе задержали двух мужчин после стрельбы и ножевого нападения

7 октября в полицию поступила информация о 24-летнем мужчине, который обратился в больницу с травмами лица средней степени тяжести. По предварительным данным, между ним и 39-летним тренером одного из спортивных клубов внезапно возник конфликт. Старший из мужчин выстрелил в оппонента, после чего избил его руками и ногами.