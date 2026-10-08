В Кингисеппском районе задержали двух мужчин после стрельбы и ножевого нападения
08.10.2026, 14:42
В Кингисеппском районе Ленинградской области за сутки произошли два конфликта с применением оружия. В одном случае мужчина выстрелил в своего оппонента и избил его, в другом — пациент больницы получил ножевые ранения. Оба подозреваемых задержаны, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
7 октября в полицию поступила информация о 24-летнем мужчине, который обратился в больницу с травмами лица средней степени тяжести. По предварительным данным, между ним и 39-летним тренером одного из спортивных клубов внезапно возник конфликт. Старший из мужчин выстрелил в оппонента, после чего избил его руками и ногами.
Подозреваемого задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия.
В тот же день правоохранители получили сообщение о конфликте в больнице в поселке Неппово. 66-летний пациент получил несколько ножевых ударов в область живота и груди. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
По предварительным данным, к нападению может быть причастен 62-летний оппонент потерпевшего. Мужчину задержали. По этому факту также возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия.