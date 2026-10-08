В Петербурге доходность коммерческих помещений в жилых районах достигает 20% годовых

«Привлекательность банковских вкладов для долгосрочного капитала снижается вслед за уменьшением ставок банками. Сейчас доход по ним варьируется от 11 до 14%. Депозит не защищает средства от инфляции, тогда как встроенная коммерция фиксирует физический актив, который дорожает вместе с развитием района и дает доход от аренды. Чтобы обеспечить стабильный доход инвесторам, мы анализируем спрос и защищаем резидентов от перенасыщения ниш и внутренней конкуренции. Брокеридж-служба в связке с инженерной подготовкой помещений помогает привлечь надежных сетевых операторов еще до момента передачи ключей»,— отмечает директор по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Мария Мартемьянова.