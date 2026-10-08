В Петербурге доходность коммерческих помещений в жилых районах достигает 20% годовых
08.10.2026, 14:35
Доходность коммерческих помещений на первых этажах в жилых районах может обеспечивать совокупную прибыль на уровне 18–20% годовых. К такому выводу пришли аналитики ГК «А101».
Структура спроса на коммерческую недвижимость за последние годы изменилась. Если в 2010-х годах инвесторы чаще рассматривали универсальные помещения площадью 50–70 кв. м под магазины одежды и непродовольственных товаров, то развитие электронной торговли и сервисов доставки повысило интерес к компактному ритейлу и технологичным помещениям среднего формата.
К первой категории относятся объекты площадью 20–30 кв. м. Порог входа в такие помещения составляет около 8,5 млн рублей. Они подходят для форматов, которые сложно полностью перенести в онлайн: кофеен, небольших пекарен, салонов красоты, пунктов выдачи заказов, ремонтных мастерских, груминга, экспресс-массажа, магазинов развесных продуктов и специй, пунктов приема химчистки и небольших цветочных магазинов.
Ожидаемый годовой доход от аренды таких помещений начинается от 835 тыс. рублей, а расчетный срок окупаемости составляет 9–10 лет.
Средние коммерческие помещения площадью 80–160 кв. м востребованы у мини-маркетов, аптек и семейных ресторанов. Их стоимость начинается от 16,7 млн рублей, а арендный потенциал — от 2 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц. Также такие площади могут использоваться под детские развивающие центры, стоматологии, магазины фермерских продуктов с дегустационными зонами, студии групповых тренировок, кулинарные производства с зоной приема пищи и шоурумы товаров для дома.
Годовой арендный поток для таких объектов может достигать 2 млн рублей, а срок окупаемости — около 8,5 года.
«Привлекательность банковских вкладов для долгосрочного капитала снижается вслед за уменьшением ставок банками. Сейчас доход по ним варьируется от 11 до 14%. Депозит не защищает средства от инфляции, тогда как встроенная коммерция фиксирует физический актив, который дорожает вместе с развитием района и дает доход от аренды. Чтобы обеспечить стабильный доход инвесторам, мы анализируем спрос и защищаем резидентов от перенасыщения ниш и внутренней конкуренции. Брокеридж-служба в связке с инженерной подготовкой помещений помогает привлечь надежных сетевых операторов еще до момента передачи ключей»,— отмечает директор по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Мария Мартемьянова.