«Многое будет зависеть от срока фактического погашения кредита»

Министерство финансов обновило параметры льготного кредитования семей с 1 октября. Теперь процентная ставка не фиксирована на уровне 6% для всех, а рассчитывается по прогрессивной шкале с учетом количества несовершеннолетних и территории проживания. Если в семье один ребенок до семи лет, то ставка почти удвоится: в среднем по стране она составит 10%, а в столичном регионе и обеих столицах достигнет 12%. Однако утвержденный на момент подписания договора процент не является неизменным на протяжении всего срока погашения. Новые правила допускают механизмы корректировки в сторону уменьшения. Как считает директор департамента продаж «Инсити Девелопмент» Ксения Гагарина, новые правила стали сложнее, но появилось несколько сценариев, которые позволяют заемщику снизить кредитную нагрузку.