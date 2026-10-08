Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Марий Эл бывшего замначальника управления образования обвинили в мошенничестве

08.10.2026, 14:05
В Марий Эл направили в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления образования администрации городского округа. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.
В Марий Эл бывшего замначальника управления образования обвинили в мошенничестве

В Марий Эл бывшего замначальника управления образования обвинили в мошенничестве

Егор Снетков / Коммерсантъ

Купить фото
По версии следствия, с июня 2022 года по сентябрь 2025 года он фиктивно возлагал на подчиненных дополнительные обязанности и устанавливал им денежные доплаты, которые требовал перечислять на его банковский счет. Ущерб госучреждению составил 440 тыс. руб.
На имущество обвиняемого наложен арест.

Анна Кайдалова