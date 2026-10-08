В Марий Эл бывшего замначальника управления образования обвинили в мошенничестве

По версии следствия, с июня 2022 года по сентябрь 2025 года он фиктивно возлагал на подчиненных дополнительные обязанности и устанавливал им денежные доплаты, которые требовал перечислять на его банковский счет. Ущерб госучреждению составил 440 тыс. руб.