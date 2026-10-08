Комплекс «Русского Стандарта» в Шушарах выставят на повторный аукцион

Комплекс расположен на первой линии Пулковского шоссе, в 1,5 км от развязки КАД и трассы М-11. В состав объекта входят офисы площадью 1,4 тыс. кв. м и три склада общей площадью 5,65 тыс. кв. м. На территории также находятся 10 погрузочных доков, газовая котельная, подстанция мощностью 930 кВт, два КПП и парковка.