Комплекс «Русского Стандарта» в Шушарах выставят на повторный аукцион
08.10.2026, 13:53
Офисно-складской комплекс площадью 9 тыс. кв. м в Шушарах выставят на повторный аукцион 30 октября. Начальная цена лота составит 2 млрд руб., приобрести его можно будет со скидкой до 15%, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома (РАД).
Как выяснило издание, комплекс площадью 9 тыс. кв. м с участком 5,45 га принадлежит ООО «Русский Стандарт Водка» и находится в залоге у ООО «КБ “Ростфинанс”» и АО «Датабанк». Часть помещений арендует «Руст Инкорпорэйтэд».
Комплекс расположен на первой линии Пулковского шоссе, в 1,5 км от развязки КАД и трассы М-11. В состав объекта входят офисы площадью 1,4 тыс. кв. м и три склада общей площадью 5,65 тыс. кв. м. На территории также находятся 10 погрузочных доков, газовая котельная, подстанция мощностью 930 кВт, два КПП и парковка.
Минимальная цена продажи установлена в 1,7 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 октября. Первые торги по объекту состоялись 28 сентября, однако комплекс не был продан.