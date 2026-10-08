Ярославский граффитчик отправится в колонию за нападение на полицейского

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и назначил наказание с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее мужчина был судим за преступления против собственности и вандализм.