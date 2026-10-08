Ярославский граффитчик отправится в колонию за нападение на полицейского
08.10.2026, 13:51
В Ярославле Кировский районный суд приговорил к трем годам четырем месяцам лишения свободы 29-летнего местного жителя, распылившего перцовый баллончик в лицо сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.
По версии обвинения, в июле мужчина в состоянии алкогольного опьянения наносил граффити на здании на улице Свободы. Проезжавший мимо сотрудник Госавтоинспекции, находившийся при исполнении, остановился и потребовал прекратить противоправные действия. В ответ мужчина распылил ему в глаза содержимое перцового баллончика, причинив химический ожог обоих глаз.
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и назначил наказание с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее мужчина был судим за преступления против собственности и вандализм.
Приговор в законную силу не вступил.