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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Сибирь

Беспилотники атаковали Омскую область

08.10.2026, 13:40
В Омской области силы ПВО Минобороны РФ отражают атаку беспилотников на регион. «Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности»,— сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Егор Снетков / Коммерсантъ

О том, что в Омской области объявлен режим беспилотной опасности, глава региона проинформировал жителей около 15:00 по местному времени. Вскоре после этого аэропорт Омска ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
С начала 2026 года режим беспилотной опасности вводился в регионе восемь раз.

Александра Стрелкова