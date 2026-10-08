Беспилотники атаковали Омскую область
08.10.2026, 13:40
В Омской области силы ПВО Минобороны РФ отражают атаку беспилотников на регион. «Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности»,— сообщил губернатор Виталий Хоценко.
О том, что в Омской области объявлен режим беспилотной опасности, глава региона проинформировал жителей около 15:00 по местному времени. Вскоре после этого аэропорт Омска ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
С начала 2026 года режим беспилотной опасности вводился в регионе восемь раз.