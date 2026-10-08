В Петербурге приостановили прием документов на визы Кипра
08.10.2026, 13:39
В Санкт-Петербурге временно приостановили прием документов на получение виз Кипра. Ограничения также действуют еще в пяти российских городах, сообщили в визовом операторе BLS International.
«Консульства Республики Кипр в Москве и Санкт-Петербурге сообщают, что из-за технических неполадок в настоящее время не могут принимать и обрабатывать заявления на получение въездных виз»,— говорится в сообщении на сайте компании.
Помимо Петербурга, прием документов приостановлен в Москве, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске.
При этом визовые центры в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону продолжают работать в обычном режиме. Ограничения также не затронули центры Кипра в Минске и Ташкенте.
Заявителям, которые уже записались на подачу документов, повторно оформлять запись не потребуется. В BLS сообщили, что после возобновления работы их примут по действующим записям.
Когда именно прием документов возобновится, пока неизвестно. В компании заявили, что принимают меры для устранения технических неполадок и дополнительно сообщат о восстановлении работы.