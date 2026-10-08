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Урал

Паслер поздравил свердловского экс-губернатора Росселя с днем рождения

08.10.2026, 13:33
Губернатор Свердловской области Денис Паслер лично поздравил первого главу региона Эдуарда Росселя с 89-летием. Об этом текущий глава области рассказал в своем канале в Max.
Эдуард Россель

Эдуард Россель

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Денис Паслер назвал господина Росселя народным губернатором и истинным патриотом родного края. Для него первый глава региона стал старшим товарищем за годы знакомства. «Эдуард Эргартович — человек особенный. В нем лучшие качества лидера сочетаются с искренностью и открытостью. Он всегда считал людей труда главной опорой и силой региона. Все его амбициозные планы имели одну цель — улучшить жизнь уральцев и сделать Свердловскую область мощным промышленным, научным, культурным регионом страны. И у него это получилось. Ответственный, порядочный, с чувством юмора и самоиронией — это все про него»,— рассказал господин Паслер.

С 1990 года Эдуард Россель был председателем свердловских облисполкома и облсовета. В 1991 году указом Бориса Ельцина был назначен главой администрации Свердловской области. В 1993 году провел референдум о смене статуса региона, став и.о. губернатора Уральской республики (движение «Уральская республика» в 2025 году признано террористическим в РФ). Федеральные власти расценили это как сепаратизм, и он был снят с должности. В 1995 году он одержал победу на первых выборах губернатора Свердловской области, переизбирался и переназначался до 2009 года. В 2009-2022 годах был представителем региона в Совете Федерации РФ. Возглавляет Международный Демидовский фонд, целью которого является содействие в развитии промышленного потенциала России, основываясь на наследии рода Демидовых.

Он пожелал Эдуарду Росселю вдохновения для новых проектов и крепкого уральского здоровья.

Ирина Пичурина