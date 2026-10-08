Паслер поздравил свердловского экс-губернатора Росселя с днем рождения

С 1990 года Эдуард Россель был председателем свердловских облисполкома и облсовета. В 1991 году указом Бориса Ельцина был назначен главой администрации Свердловской области. В 1993 году провел референдум о смене статуса региона, став и.о. губернатора Уральской республики (движение «Уральская республика» в 2025 году признано террористическим в РФ). Федеральные власти расценили это как сепаратизм, и он был снят с должности. В 1995 году он одержал победу на первых выборах губернатора Свердловской области, переизбирался и переназначался до 2009 года. В 2009-2022 годах был представителем региона в Совете Федерации РФ. Возглавляет Международный Демидовский фонд, целью которого является содействие в развитии промышленного потенциала России, основываясь на наследии рода Демидовых.