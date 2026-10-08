SOKOLOV вошел в историю

Коллекция создана в 2024 году и состоит из двух глав: «Сияние полей» раскрывает образы русского поля: василек как символ чистоты и преданности и подсолнух как символ открытости и благополучия, «Новые сезоны» отсылают к «Русским сезонам» Сергея Дягилева через мотив спирали как символа развития, воплощенный в аметисте, цитрине и жемчуге разных оттенков. Над созданием коллекции работали Любовь Казарновская и Елена Волченкова, Елена Сильянова и Григорий Фомичев. Авторы описывают «Русское чудо» не просто как ювелирные украшения, а как авторское художественное высказывание. Украшения построены на синтезе искусств и исследовании российской культурной идентичности, исторического пути страны и ее места в мировой цивилизации. Каждое изделие имеет клеймо с монограммой Любови Казарновской и уникальный серийный номер.