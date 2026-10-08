SOKOLOV вошел в историю
Коллекция современного ювелирного искусства стала частью фонда драгоценных металлов ГИМ
08.10.2026, 14:54
Фонды Государственного исторического музея впервые с 1917 года пополнились произведениями современного искусства. Серия «Русское чудо» из 15 драгоценных украшений, объединенных в главы «Сияние полей» и «Новые сезоны», стала образцом воплощения творческого замысла оперной певицы, актрисы, академика РАЕН Любови Казарновской и подразделения одного из крупнейших отечественных ювелирных производителей конца XX — первой четверти XXI века ювелирной фирмы SOKOLOV — SOKOLOV Ателье.
Коллекция создана в 2024 году и состоит из двух глав: «Сияние полей» раскрывает образы русского поля: василек как символ чистоты и преданности и подсолнух как символ открытости и благополучия, «Новые сезоны» отсылают к «Русским сезонам» Сергея Дягилева через мотив спирали как символа развития, воплощенный в аметисте, цитрине и жемчуге разных оттенков. Над созданием коллекции работали Любовь Казарновская и Елена Волченкова, Елена Сильянова и Григорий Фомичев. Авторы описывают «Русское чудо» не просто как ювелирные украшения, а как авторское художественное высказывание. Украшения построены на синтезе искусств и исследовании российской культурной идентичности, исторического пути страны и ее места в мировой цивилизации. Каждое изделие имеет клеймо с монограммой Любови Казарновской и уникальный серийный номер.
Любовь Казарновская отмечает, что коллекция «Русское чудо», рожденная в творческом союзе с SOKOLOV Ателье, вдохновлена любовью к России, ее природе, ее душе и ее великой культуре, и передача ее в Государственный исторический музей — это момент, когда современное искусство становится частью вечности, а красота — достоянием нашей общей памяти.
Украшения, выполненные из стерлингового серебра 925-й пробы с использованием многообразных драгоценных и полудрагоценных камней: аметистов, сапфиров, изумрудов, жемчуга, топазов, цитрина и других,— станут первым за 100 лет примером масштабного поступления в музейное собрание произведений русского современного искусства. Изделия переходят в собственность государства и становятся частью Музейного фонда Российской Федерации, приобретая статус охраняемого культурного наследия. В качестве музейных экспонатов украшения коллекции «Русское чудо» будут представлены в различных тематических выставочных проектах, связанных с традицией и историей развития русского ювелирного искусства.
Николай Поляков, генеральный директор SOKOLOV, подчеркнул, что коллекция «Русское чудо» с самого начала создавалась не просто как ювелирные украшения, а как настоящее произведение искусства, и теперь она официально станет частью культурного наследия России. Это большая честь и большая ответственность, которая будет вдохновлять бренд двигаться дальше, ведь Государственный исторический музей — это главный музей национальной истории России, основанный в 1872 году. Собрание Исторического музея — одно из крупнейших в мире: оно насчитывает более 5 млн экспонатов и 15 млн листов документов, что составляет 1/12 всего государственного музейного фонда Российской Федерации. Здесь хранятся памятники археологии, нумизматики, древней книжности, оружие, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства.