Уральскому иеромонаху запросили 7,5 лет колонии за реабилитацию нацизма

Гособвинитель во время судебных прений в Свердловском областном суде запросил для иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука — внесен в перечень террористов и экстремистов) два года и шесть месяцев лишения свободы за комментарии о неоднозначности фигуры генерала-предателя Андрея Власова. Учитывая его прошлый приговор, прокурор запросил окончательно назначить бывшему священнику семь лет и шесть месяцев колонии общего режима. Подсудимый признал вину частично.