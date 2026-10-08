Уральскому иеромонаху запросили 7,5 лет колонии за реабилитацию нацизма
08.10.2026, 12:35
Гособвинитель во время судебных прений в Свердловском областном суде запросил для иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука — внесен в перечень террористов и экстремистов) два года и шесть месяцев лишения свободы за комментарии о неоднозначности фигуры генерала-предателя Андрея Власова. Учитывая его прошлый приговор, прокурор запросил окончательно назначить бывшему священнику семь лет и шесть месяцев колонии общего режима. Подсудимый признал вину частично.
Евгений Пинчук (внесен в перечень террористов и экстремистов) обвиняется в реабилитации нацизма (ч.2 ст.354.1 УК РФ) и публичных призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ). Свердловский областной суд начал рассматривать его уголовное дело по существу в конце июля. По версии обвинения, в декабре 2024 года Евгений Пинчук, находясь дома в Верхотурье, написал в одном из Telegram-каналов несколько противоречивых и провокационных комментариев о генерале Андрее Власове, который признан военным трибуналом СССР перебежчиком и предателем из-за сотрудничества с нацистами. Фактура обвинения по второй статье датируется августом 2025 года. Тогда, как указано в материалах дела, в одном из эмигрантских Telegram-каналов, он написал нелицеприятные комментарии о мигрантах под шестиминутным видео, в котором русскоязычные спикеры рассуждают о межнациональных конфликтах.
Сейчас раскольник отбывает срок в колонии по другому уголовному делу. В марте он был признан виновным в публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и осужден Центральным окружным военным судом на пять с половиной лет колонии. По данным «Ъ-Урал», в июле 2023 года в одном из Telegram-каналов он оправдывал деятельность националистической группы «Русский добровольческий корпус» (РДК, признана террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации).
Иеромонах Никандр входит в раскольничью группу «РПЦЗ (А)» («Русская православная церковь заграницей под омофором митрополита Агафангела»), формальный центр которой расположен в Нью-Йорке (США).