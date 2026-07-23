Священник пошел под суд за генерала

Свердловский областной суд начал рассматривать уголовное дело иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука), входящего в раскольническую группу, отколовшуюся от Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ). Он обвиняется в реабилитации нацизма за опубликованные в 2024 году комментарии о неоднозначности фигуры генерала-предателя Андрея Власова. В марте 2026 года Центральный окружной военный суд приговорил раскольника к пяти с половиной годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма. В 2022 году он стал первым осужденным за дискредитацию вооруженных сил РФ в Свердловской области. Вину он не признал, сказав, что обвинение не так поняло его рассуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иеромонах-раскольник РПЦЗ Никандр (Евгений Пинчук)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Иеромонах-раскольник РПЦЗ Никандр (Евгений Пинчук)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Евгений Пинчук (иеромонах Никандр) входит в раскольничью группу «РПЦЗ (А)» («Русская православная церковь заграницей под омофором митрополита Агафангела»), формальный центр которой расположен в Нью-Йорке (США). Ему инкриминировали реабилитацию нацизма (ч.2 ст.354.1 УК РФ) и публичные призывы к экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ).

Согласно обвинению, в декабре 2024 года Евгений Пинчук, находясь дома в Верхотурье, написал в одном из Telegram-каналов несколько неоднозначных комментариев о генерале Андрее Власове, который признан военным трибуналом СССР перебежчиком и предателем.

Фактура обвинения по второй статье датируется августом 2025 года. Тогда, как указано в материалах дела, в одном из эмигрантских Telegram-каналов, он опубликовал шестиминутное видео, в котором русскоязычные спикеры рассуждают о межнациональных конфликтах и нелестно отзываются о мигрантах.

Евгений Пинчук вину не признал. «Оставил комментарий, который, возможно, смутил некоторых читателей. Но обвинение искажает смысл моих слов. Я имел ввиду другое»,— пояснил он суду.

Следующее заседание назначено на 11 августа. На нем будут допрашивать свидетелей обвинения.

Евгений Пинчук в марте был признан виновным в публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и осужден Центральным окружным военным судом на пять с половиной лет колонии. По данным «Ъ-Урал», в июле 2023 года в одном из Telegram-каналов он оправдывал деятельность националистической группы «Русский добровольческий корпус» (РДК, признана террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации).

В 2022 году Евгений Пинчук стал первым осужденным в Свердловской области по статье о дискредитации вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Суд, признав раскольника виновным, оштрафовал его на 100 тыс. руб. Поводом для уголовного дела стала публикация Евгения Пинчука в соцсетях.

Артем Путилов