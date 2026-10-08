«Мимо невозможно пройти»

У MB&F есть хорошая традиция. Главные часовые премьеры они стараются оставлять за пределами больших выставок, а на сами выставки привозят что-нибудь совсем неожиданное: музыкальную шкатулку, механическую скульптуру, настольного робота. Макс Бюссер как-то объяснял мне это очень просто. Раньше во время Baselworld, а теперь во время Geneva Watch Days на клиента, дилера, журналиста или блогера за несколько дней вываливается столько новинок, что они начинают наслаиваться друг на друга, и даже очень сильные премьеры теряются в общем потоке. Поэтому часы лучше показывать отдельно, когда им достается все внимание, а для выставочной суеты оставить что-нибудь, мимо чего все равно невозможно пройти.