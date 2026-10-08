«Мимо невозможно пройти»
Анна Минакова — о новом совместном проекте MB&F и Caran d’Ache
08.10.2026, 14:54
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У MB&F есть хорошая традиция. Главные часовые премьеры они стараются оставлять за пределами больших выставок, а на сами выставки привозят что-нибудь совсем неожиданное: музыкальную шкатулку, механическую скульптуру, настольного робота. Макс Бюссер как-то объяснял мне это очень просто. Раньше во время Baselworld, а теперь во время Geneva Watch Days на клиента, дилера, журналиста или блогера за несколько дней вываливается столько новинок, что они начинают наслаиваться друг на друга, и даже очень сильные премьеры теряются в общем потоке. Поэтому часы лучше показывать отдельно, когда им достается все внимание, а для выставочной суеты оставить что-нибудь, мимо чего все равно невозможно пройти.
Новый такой объект появился уже после выставки, когда другие бренды массово рассылают свои часовые новинки. MB&F сделали его вместе с Caran d’Ache. Это GorillaSharpener, то есть буквально точилка-горилла. За основу взяли знаменитую ручную точильную машинку Caran d’Ache, которую выпускают с 1933 года и которая для нескольких поколений швейцарских школьников была совершенно привычным предметом. Дизайнер MB&F Максимилиан Мертенс посадил её на мощные лапы из нержавеющей стали и чугуна. Получилась горилла, стоящая на костяшках пальцев и чуть подавшая корпус вперед. Но скульптурой дело не ограничивается: точилка полностью рабочая и принимает круглые и шестигранные карандаши диаметром от 4 до 10 мм.
GorillaSharpener выпустили 24 сентября 2026 года, во Всемирный день гориллы, тиражом всего 300 экземпляров в голубом цвете Alpine Frost. Стоит она 850 швейцарских франков без налогов, это около €925. Часть средств проект направляет в Dian Fossey Gorilla Fund, а MB&F символически «усыновили» историческую группу горных горилл Pablo в Руанде.