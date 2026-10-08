Ссорь земли
«Церковь Иисуса Христа» в Ижевске проиграла суд по участку для «Дома молитвы»
08.10.2026, 12:58
Арбитражный суд Удмуртии сохранил запрет на изменение вида разрешенного использования земельного участка местной «Церкви Иисуса Христа» в Ижевске, где планируется возвести пятиэтажный «Дом молитвы». Соответствующий иск руководство церкви предъявило к муниципалитету и минстрою Удмуртии. Отказ мотивирован нахождением участка в зоне затопления реки Иж и старым проектом городской планировки без религиозного объекта. Истец считает решение суда немотивированным и указывает, что земля находится в собственности церкви. Он намерен обратиться в апелляцию.
11 сентября Арбитражный суд Удмуртии отказал религиозной организации «Церковь Иисуса Христа» в Ижевске в признании незаконными решений администрации города и регионального минстроя по земельному участку, где верующие планируют построить пятиэтажный «Дом молитвы». Соответствующее решение «Ъ-Удмуртия» обнаружил в Картотеке арбитражных дел (полный текст был изготовлен 2 октября).
Речь идет об участке в переулке Интернациональном возле Долгого моста площадью 3,3 тыс. кв. м с разрешением на общественно-деловую и зрелищную застройку. Земля принадлежит церкви. Кадастровая стоимость территории составляет 5,7 млн руб. Для того, чтобы возвести религиозный объект, необходимо получить разрешение на размещение на участке зданий и сооружений для совершения религиозных обрядов.
Напомним, «Дом молитвы» запланирован в высоту на 4-5 этажей и займет площадь почти в 1 тыс. кв. м. На заднем дворе объекта будет парковка. В здании разместят многофункциональные залы, кухню, помещения для занятий, складские помещения, мастерские и др.
Местная религиозная организация христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Иисуса Христа» была официально зарегистрирована в Ижевске в июле 2009 года. Сообщество во «ВКонтакте» насчитывает 2 тыс. участников. Старшим пастором является Сергей Одинцов. Он же — полномочный представитель начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) с 2024 года. «Церковь Иисуса Христа» входит в ассоциацию «Единство веры».
Общественные обсуждения по этому вопросу прошли в апреле 2025 года. Результаты направили в комиссию по землепользованию и застройке Ижевска, которая рекомендовала отказать церкви по ряду причин: согласно проекту планировки территории центральной исторической части Ижевска, земельный участок расположен в зоне затопления реки Иж и частично находится в границах территории, на которую градостроительные регламенты не распространяются. Кроме того, комиссия учла, что по проекту планировки от администрации города (постановление №945 от 4 сентября 2012 года) на участке запроектирован объект капстроительства многофункционального назначения с подземным паркингом. В июле минстрой Удмуртии принял решение об отказе.
В Арбитражный суд Удмуртии старший пастор «Церкви Иисуса Христа» Сергей Одинцов, не согласный с позицией администрации города и минстроя, обратился в январе 2026 года. Судебная инстанция, рассмотрев его доводы, пришла к выводу, что решение об отказе принято на законных основаниях.
Сергей Одинцов заявил «Ъ-Удмуртия», что не признает решение суда. Он указывает, что проект застройки 2012 года, на который ссылаются в муниципалитете, имеет рекомендательный характер, а по спорному участку и вовсе «бессмысленен», поскольку он принадлежит религиозной организации. Построив «Дом молитвы», верующие намерены облагородить эту территорию. И государство должно способствовать церкви в этом вопросе, считает пастор.
По словам адвоката религиозной организации Алексея Пашкина, решение судебной инстанции немотивированно. «Проект планировки, на который ссылается суд первой инстанции, давным-давно не исполняется в Ижевске <...> суд наши доводы не опроверг и формально сослался на соответствующие документы»,— сказал он «Ъ-Удмуртия». Решение суда будет обжаловано в апелляции, резюмировал защитник.