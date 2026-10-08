Ссорь земли

Сергей Одинцов заявил «Ъ-Удмуртия», что не признает решение суда. Он указывает, что проект застройки 2012 года, на который ссылаются в муниципалитете, имеет рекомендательный характер, а по спорному участку и вовсе «бессмысленен», поскольку он принадлежит религиозной организации. Построив «Дом молитвы», верующие намерены облагородить эту территорию. И государство должно способствовать церкви в этом вопросе, считает пастор.