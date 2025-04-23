Пятидесятники Ижевска хотят возвести пятиэтажный Дом молитвы возле Долгого моста

Пятидесятники ижевской церкви Иисуса Христа планируют построить Дом молитвы на пустыре возле Долгого моста, следует из эскизного проекта. Его опубликовали на сайте горадминистрации 14 апреля. Ранее верующие подали заявление для проведение общественных обсуждений по изменению вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка площадью 3,3 тыс. кв. м с общественно-деловой и зрелищной застройки на религиозную. Их итоги подведут 24 апреля.

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По проекту, Дом молитвы высотой до 4-5 этажей займет площадь почти в 1 тыс. кв. м. На задней территории храма будет расположена парковка на восемь машин. На первом этаже разместят различные складские помещения, мастерские, пункт охраны и венткамеру. На втором этаже будут расположены помещения для занятий и многофункциональный зал. На третьем — большой зал почти на 500 мест и небольшую кухню. По эскизу, на четвертом этаже будут расположены, офисные помещения, балкон, а также комната пастора и его секретаря.

Постановление о проведении общественных обсуждений «Ъ-Удмуртия» обнаружил 2 апреля. По данным Роскадастра, кадастровая стоимость участка составляет 5,6 млн руб. Сейчас на земле разрешено строить объекты общественно-деловой и зрелищной застройки, в их числе библиотеки, театры, музыкальные и художественные школы, цирки, концертные залы. Южнее пустыря, на пр. имени Дерябина, находится протестантский объект «Церковь Божия».

Старшим пастором церкви Иисуса Христа в городе является Сергей Одинцов. Сообщество во «ВКонтакте» насчитывает 1,6 тыс. участников. Сейчас местная религиозная организация располагается на ул. Красногеройской.

В марте «Ъ-Удмуртия» писал, что в Ижевске начали возведение двухэтажного религиозного объекта — мечети, большую часть которой планируется использовать как кухню для приготовления еды для малоимущих. Муфтият неоднократно подчеркивал, что основой проекта является «помощь нуждающимся», а форму мечети он принял по религиозным причинам, так как «это мусульманский проект».

Подробнее о новой мечети на границе водоохранной зоны Ижевска читайте в материале «Молись и питайся».