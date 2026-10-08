Проверку возраста перед арендой электросамоката поддержали 92% родителей в Краснодаре

Почти половина участников исследования (47%) считает, что самостоятельно арендовать электросамокат подросток должен иметь право только после достижения 18 лет. При этом 78% родителей заявили, что их беспокоит возможность аренды самоката ребенком без ведома взрослых. Часть респондентов отмечала, что задумывалась о таком риске еще до участия в исследовании.