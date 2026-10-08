Проверку возраста перед арендой электросамоката поддержали 92% родителей в Краснодаре
08.10.2026, 11:58
Большинство родителей в Краснодаре выступили за обязательную проверку возраста пользователей перед арендой электросамокатов. Согласно исследованию исследовательского центра «Позиция», такую меру поддержали 92% опрошенных. Еще 97% родителей считают удобной верификацию возраста через портал «Госуслуги».
Почти половина участников исследования (47%) считает, что самостоятельно арендовать электросамокат подросток должен иметь право только после достижения 18 лет. При этом 78% родителей заявили, что их беспокоит возможность аренды самоката ребенком без ведома взрослых. Часть респондентов отмечала, что задумывалась о таком риске еще до участия в исследовании.
Помимо проверки возраста, родители предложили ряд дополнительных мер безопасности. Одинаковую ответственность для владельцев личных средств индивидуальной мобильности (СИМ) и пользователей арендных самокатов поддержали 30% опрошенных. Еще 24% выступили за обязательное подтверждение аренды родителем для несовершеннолетних, 21% — за уведомление взрослых о попытке ребенка воспользоваться сервисом. Регистрацию и обязательные номера для личных электросамокатов и других СИМ поддержали 19% участников опроса.
При этом единого мнения о дальнейшем регулировании использования электросамокатов у родителей нет. Ужесточить законодательство и установить единые требования ПДД для владельцев, в том числе личных СИМ, считают необходимым 24% опрошенных. Еще 23% предлагают сосредоточиться на развитии городской среды и совершенствовании правил безопасности, а 17% — на создании отдельной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности, включая выделенные дорожки, парковки и безопасные маршруты.