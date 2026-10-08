Мост через Печору в Коми подорожал до 76 млрд рублей

Стоит отметить, что стоимость увеличивалась с каждым годом. В 2021 году проект оценивался примерно в 25 млрд рублей, в 2023 году вырос до 36-41 млрд, в 2024 году — до 45 млрд, в 2025 году — до 55 млрд, а в начале 2026 года — до 60 млрд рублей и теперь достигла отметки в 76,3 млрд рублей.