Мост через Печору в Коми подорожал до 76 млрд рублей
08.10.2026, 11:35
Мост через реку Печору в Республике Коми подорожал на 16 млрд рублей. Ранее его строительство оценивалось в 60 млрд рублей. Но, согласно последним изменениям, внесенным распоряжением правительства Республики Коми от 25.09.2026 № 425-р, предполагаемая стоимость строительства моста и подъездных путей к нему теперь оценивается в 76,3 млрд рублей.
Согласно адресной инвестиционной программе региона, планируемый срок ввода переправы в эксплуатацию — 2037 год.
Стоит отметить, что стоимость увеличивалась с каждым годом. В 2021 году проект оценивался примерно в 25 млрд рублей, в 2023 году вырос до 36-41 млрд, в 2024 году — до 45 млрд, в 2025 году — до 55 млрд, а в начале 2026 года — до 60 млрд рублей и теперь достигла отметки в 76,3 млрд рублей.
По данным единой информационной системы в сфере закупок, контракт на проектирование моста, стоимостью 474,3 млн рублей был заключен с АО «Мосгипротранс» еще в 2022 году. Однако в июне 2026 года заказчик в одностороннем порядке расторг договор. Причина — невыполнение подрядчиком работ в срок и в полном объеме. На данный момент стадия проектирования затянулась. Сейчас проект так и не прошел государственную экспертизу.
Мост является ключевым звеном трассы Сыктывкар — Нарьян-Мар. Ненецкий автономный округ в настоящее время является единственным субъектом в европейской части России, полностью отрезанным от федеральной сети автомобильных дорог. Длина моста около 3,1 тыс. погонных метров, а общая протяженность, включая подходы, должна составить около 34 километров. Эстакадная часть — 4,8 километра, подъездные пути — 26,7 километра.