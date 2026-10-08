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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Северо-Запад

Сергей Дубовой переизбран спикером Мурманской областной думы

08.10.2026, 11:24
Депутаты Мурманской областной думы на первом заседании восьмого созыва 8 октября избрали Сергея Дубового на пост председателя парламента. Он же на правах самого возрастного парламентария открыл заседание.
Господин Дубовой оказался единственным претендентом на должность

Господин Дубовой оказался единственным претендентом на должность

Пресс-служба «Единой России»

Господин Дубовой оказался единственным претендентом на должность. Его кандидатуру единогласно поддержали 26 депутатов. Для 74-летнего единоросса это третий срок на посту председателя. Впервые он возглавил областную думу в 2016 году.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании поздравил депутатов с избранием и заявил, что голосование прошло «четко» и «легитимно». Глава региона напомнил, что народные избранники несут ответственность за принимаемые решения. Отдельно он выразил надежду, что депутаты будут жить непосредственно на территории своих избирательных округов, а не «приезжать на праздники».
По итогам выборов в Мурманской областной думе «Единая Россия» получила 22 из 28 мандатов. Еще по одному депутату избрались представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей». Еще два мандата получила Партия пенсионеров. Явка составила 49,57%.

Константин Леньков