Сергей Дубовой переизбран спикером Мурманской областной думы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании поздравил депутатов с избранием и заявил, что голосование прошло «четко» и «легитимно». Глава региона напомнил, что народные избранники несут ответственность за принимаемые решения. Отдельно он выразил надежду, что депутаты будут жить непосредственно на территории своих избирательных округов, а не «приезжать на праздники».