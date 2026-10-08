Квартиры на вторичном рынке Челябинска за три месяца подорожали на 1%
08.10.2026, 10:46
По итогам третьего квартала 2026 года в Челябинске квартиры на вторичном рынке стоили в среднем 6,5 млн руб. С июля по сентябрь показатель увеличился на 1,3%, сообщает сервис «Мир квартир».
Стоимость квадратного метра такой недвижимости за три месяца выросла на 1,1%, до почти 118 тыс. руб. Челябинск занял 41-е место среди городов России по этой величине. При этом среди лидеров по цене за «квадрат» наблюдалась как положительная, так и отрицательная динамика показателя. В Москве приобрести квадратный метр по итогам третьего квартала 2026 года можно было за 443,2 тыс. руб., что на 6,3% дороже, чем в июле. В Сочи же его стоимость снизилась на 1,9%, до 300,3 тыс. руб. В Санкт-Петербурге рост составил 6,7%, до 275,1 тыс. руб. за квадратный метр.