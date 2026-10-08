Сотрудники 26% компаний в Перми работают на удаленке

Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты, работники по управлению персоналом и кадрами и бухгалтеры. В дистанционном режиме также трудятся операторы кол-центров и инженерно-технические работники, отделы маркетинга и рекламы, документооборота, закупок и аналитики и дизайна.