Сотрудники 26% компаний в Перми работают на удаленке
08.10.2026, 10:37
В 26% пермских компаний есть сотрудники на дистанционной работе. К такому выводы пришли аналитики Superjob. В 72% компаний дистанционно работает менее 10% специалистов, еще 9% работодателей указали, что на удаленке работает 10% штата. В 6% опрошенных организаций работают специалисты, проживающие за границей.
Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты, работники по управлению персоналом и кадрами и бухгалтеры. В дистанционном режиме также трудятся операторы кол-центров и инженерно-технические работники, отделы маркетинга и рекламы, документооборота, закупок и аналитики и дизайна.