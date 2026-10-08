В Краснодаре 9 и 10 октября изменится время последних рейсов шести трамвайных маршрутов

Маршрут №1 «Ж/д вокзал Краснодар-I — ул. Декабристов». Изменения только 9 октября: от ж/д вокзала рейс отправится в 21:24, от ул. Декабристов — в 20:44. Рейс в 21:20 проследует от ул. Декабристов по маршруту №2 до конечной «Ул. Индустриальная» и обратно.