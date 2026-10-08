В Краснодаре 9 и 10 октября изменится время последних рейсов шести трамвайных маршрутов
08.10.2026, 10:19
Вечером 9 и 10 октября в Краснодаре изменится время отправления последних рейсов трамваев №1, 4, 5, 8, 11 и 15. Причина — капитальный ремонт стрелочного перевода на перекрестке улиц Железнодорожной и Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Маршрут №1 «Ж/д вокзал Краснодар-I — ул. Декабристов». Изменения только 9 октября: от ж/д вокзала рейс отправится в 21:24, от ул. Декабристов — в 20:44. Рейс в 21:20 проследует от ул. Декабристов по маршруту №2 до конечной «Ул. Индустриальная» и обратно.
Маршрут №4 «Ул. Индустриальная — Комсомольский мкр». От ул. Индустриальной: 21:40 (9 октября), 21:39 (10 октября). Из Комсомольского мкр: 20:42 (9 октября), 20:37 (10 октября). После указанного времени трамваи из Комсомольского мкр пойдут по ул. Ставропольской и Садовой до конечной «Ул. Декабристов».
Маршрут №5 «Ул. Е. Бершанской — ул. П. Метальникова». От ул. Е. Бершанской: 21:10 (9 октября), 21:27 (10 октября). От ул. П. Метальникова: 21:03 (9 октября), 21:09 (10 октября). После 21:20 вагоны от ул. П. Метальникова проследуют по ул. Садовой в Пашковский жилой массив и Восточное депо.
Маршрут №8 «Хладокомбинат — ул. П. Метальникова». От Хладокомбината: 21:27 (9 октября), 21:23 (10 октября). От ул. П. Метальникова: 21:09 (9 октября), 21:04 (10 октября). После 21:20 вагоны от ул. П. Метальникова пойдут по ул. Садовой до конечной «Хладокомбинат».
Маршрут №11 «Ж/д вокзал Краснодар-I — Юбилейный мкр». От ж/д вокзала: 21:48 (9 октября), 21:59 (10 октября). Из Юбилейного мкр: 21:05 (9 октября), 21:23 (10 октября). После 21:30 трамваи из Юбилейного мкр будут следовать до конечной «Ул. Индустриальная».
Маршрут №15 «Ж/д вокзал Краснодар-I — ул. П. Метальникова». От ж/д вокзала: 21:50 (9 октября), 21:41 (10 октября). От ул. П. Метальникова: 20:58 (9 октября), 20:52 (10 октября). После 21:00 трамваи от ул. П. Метальникова пойдут по ул. Коммунаров до конечной «Ул. Индустриальная».