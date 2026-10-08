«Спарта II» возобновила перевозки между Петербургом и Калининградом
08.10.2026, 10:02
Сухогруз «Спарта II» вернулся на контейнерную линию Санкт-Петербург — Калининград после планового ремонта. Судно уже совершило первый кругорейс, сообщила пресс-служба «Оборонлогистики».
В ходе ремонта специалисты провели техническое обслуживание главного двигателя, винто-рулевого комплекса, металлоконструкций, электрического и навигационного оборудования, а также покрасили корпус. После работ судно получило необходимые классификационные документы.
«Спарта II» работает на линии Санкт-Петербург — Калининград с октября 2022 года. Судно может перевозить контейнеры, накатную технику и другие виды грузов. Для погрузки используются два судовых крана грузоподъемностью 60 тонн каждый и кормовая рампа.
Длина судна составляет 121,7 м, ширина — 18,7 м. Дедвейт при максимальной загрузке — 8 тыс. тонн, осадка — 7 м, скорость — до 11 узлов.