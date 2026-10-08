«Спарта II» возобновила перевозки между Петербургом и Калининградом

«Спарта II» работает на линии Санкт-Петербург — Калининград с октября 2022 года. Судно может перевозить контейнеры, накатную технику и другие виды грузов. Для погрузки используются два судовых крана грузоподъемностью 60 тонн каждый и кормовая рампа.