«Музей шоколада» и Bossa Nova закрылись в Петербурге после 20 лет работы
08.10.2026, 07:31
В Петербурге закрылись магазин «Музей шоколада» и кофейня Bossa Nova, работавшие в рамках одного проекта более 20 лет. О закрытии сообщает «Деловой Петербург».
Руководитель LV Corporate Group и «Музея шоколада» Юлия Медведева подтвердила изданию эту информацию. По ее словам, проект стал экономически невыгодным: после анализа финансовых показателей компания решила полностью прекратить его работу.
До 2023 года у «Музея шоколада» была еще одна точка на Невском проспекте. Открывать магазин-музей в других местах Петербурга или в регионах компания не планирует. Среди причин закрытия в компании назвали общую экономическую ситуацию, изменение туристического потока и потребительских предпочтений.
ООО «Музей шоколада» зарегистрировано в Петербурге в 2004 году. По данным «Контур.Фокуса», его генеральным директором является Ирина Полевикова, конечным владельцем — Любовь Кряжева (Пригожина). Выручка компании по итогам 2025 года составила 14,1 млн рублей, чистый убыток — 3 млн рублей.
В 2ГИС подтвердили «Деловому Петербургу», что получили информацию о закрытии организации. Карточки компании будут скрыты: одна точка уже исчезла с карты, вторая должна обновиться в ближайшее время.