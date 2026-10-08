«Музей шоколада» и Bossa Nova закрылись в Петербурге после 20 лет работы

До 2023 года у «Музея шоколада» была еще одна точка на Невском проспекте. Открывать магазин-музей в других местах Петербурга или в регионах компания не планирует. Среди причин закрытия в компании назвали общую экономическую ситуацию, изменение туристического потока и потребительских предпочтений.