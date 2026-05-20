Санатории и детские лагеря Кубани освободят от турналога до конца 2026 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил освободить все санатории и детские лагеря региона от туристического налога до конца 2026 года. Об этом он заявил на координационном совещании по подготовке к курортному сезону, которое 20 мая прошло в Геленджике. Совещание провели губернатор и начальник управления ФСБ по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

«Чтобы помочь санаториям и детским лагерям сохранить устойчивость, мы приняли важное решение: отменить туристический налог. Это даст финансовую возможность приехать в наши здравницы большему числу людей и поддержит отрасль в сложный период», — заявил Вениамин Кондратьев.

Глава региона поручил своему заместителю Александру Руппелю в течение месяца проработать механизм освобождения от налога здравниц, санаториев и детских лагерей до конца 2026 года.

Александр Руппель от лица отрасли поблагодарил Вениамина Кондратьева за это решение. По словам вице-губернатора, отмена туристического налога является большим шагом навстречу отрасли и признанием стратегической важности этих направлений для туризма.

Кроме того, по словам главы региона, этим летом Краснодарский край примет со всей страны более 350 тыс. мальчиков и девочек, в том числе в крае отдохнут 210 тыс. местных детей. Он также отметил, что на территории региона налажено тесное межведомственное сотрудничество в вопросах транспортного сопровождения групп, антитеррористической защищенности, а также санитарного состояния здравниц и лагерей.

